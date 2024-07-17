195 مليار دولار أصول البنوك الإسلامية في الإمارات
قفزت أصول البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات إلى 23.41 مليار دولار لتتجاوز 195 مليار دولار، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت البيانات أن أصول المصارف الإسلامية بلغت 717.7 مليار درهم (195.39 مليار دولار) في نهاية فبراير 2024، بارتفاع سنوي نسبته 13.61% مقارنة مع 631.7 مليار درهم (171.98 مليار دولار) في نهاية فبراير 2023.
وأدى النمو الملحوظ والمستمر الذي سجلته البنوك الإسلامية في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية إلى تعزيز مكانة الدولة كرابع أكبر أسواق مالية إسلامية في العالم (من حيث الأصول) وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي.
وارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بما يعكس زيادة سنوية نسبتها 15.8% مقارنة مع 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، أي بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم على مدى 12 شهراً، وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 141.7 مليار درهم بنهاية فبراير.
وخلال الفترة المرجعية نفسها، شهدت البنوك التقليدية العاملة في الدولة ارتفاعاً إجمالي لأصولها بنسبة 11.7 في المائة إلى 3.48 تريليون درهم مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023.
كما بيّنت الإحصاءات أن المصارف التقليدية تستحوذ على 82.9 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير، والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المئة.
ركز التمويل الإسلامي في الدولة الإمارات الاهتمام في السنوات الأخيرة على المبادرات المتعلقة بمواءمة ومعايرة متطلبات الشريعة بهدف تعزيز استقرار ونمو التمويل الإسلامي وتوفير بيئة مواتية لتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
واستمر نمو إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي ويعود ذلك للأداء المالي القوي الناتج عن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023؛ حسب وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. وكانت المساهمة في ذلك النمو من قبل الدول الأخرى العاملة بالتمويل الإسلامي بنسبة 15 في المائة فقط في عام 2023.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نموًا عالياً من خانة واحدة في الفترة 2024-2025 بعد نمو بنسبة 8.0 في المائة في عام 2023 (باستثناء إيران).
وتقول الوكالة: "نتوقع أن تتراوح إصدارات الصكوك بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار في عام 2024، مما سيعزز نمو الأصول للقطاع في عام 2024. شهد سوق الصكوك بداية قوية لعام 2024 ، حيث وصل إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار في 31 مارس 2024، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في نفس الوقت في العام السابق".