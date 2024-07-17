195 مليار دولار أصول البنوك الإسلامية في الإمارات

وارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بما يعكس زيادة سنوية نسبتها 15.8% مقارنة مع 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، أي بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم على مدى 12 شهراً، وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 141.7 مليار درهم بنهاية فبراير.

وخلال الفترة المرجعية نفسها، شهدت البنوك التقليدية العاملة في الدولة ارتفاعاً إجمالي لأصولها بنسبة 11.7 في المائة إلى 3.48 تريليون درهم مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023.

كما بيّنت الإحصاءات أن المصارف التقليدية تستحوذ على 82.9 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير، والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المئة.

ركز التمويل الإسلامي في الدولة الإمارات الاهتمام في السنوات الأخيرة على المبادرات المتعلقة بمواءمة ومعايرة متطلبات الشريعة بهدف تعزيز استقرار ونمو التمويل الإسلامي وتوفير بيئة مواتية لتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.