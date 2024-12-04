1.94 مليار دولار مبيعات سوق دبي الحرة خلال 11 شهراً
أعلنت سوق دبي الحرة، الأربعاء، أنها سجلت مبيعات بقيمة 1.94 مليار دولار أميركي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وأنها في طريقها لتحقيق هدفها الذي يتجاوز ملياري دولار أميركي لهذا العام.
وأنهت شركة تجارة التجزئة في المطارات شهر نوفمبر بمبيعات بلغت 205.67 مليون دولار، مما يجعلها خامس أفضل شهر على الإطلاق مع تسجيل أرقام قياسية سابقة خلال شهر ديسمبر، شهر الذكرى السنوية للعملية، عندما تكون المبيعات مرتفعة تقليديًا. سجل يوم 30 نوفمبر رقمًا قياسيًا للمبيعات اليومية لهذا العام عند 8.46 مليون دولار، بينما كان يوم 29 نوفمبر ثالث أعلى رقم في العام بمبيعات بلغت 8.24 مليون دولار.
وفي معرض تعليقه على الأداء القوي، قال "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة: "أنا سعيد للغاية بأداء المبيعات في نوفمبر، والذي جاء في ظل ظروف تجارية صعبة بما في ذلك انخفاض مبيعات المتاجر الكبرى للعلامات التجارية للأزياء عن العام الماضي ومشاريع التجديد في متاجر القادمين في جميع المحطات الثلاث. لقد ركزنا بشكل كبير على زيادة المبيعات في الأشهر الأخيرة وأنا سعيد بالجهود الضخمة المبذولة لتقليص الفجوة بين الإنفاق الميزاني لكل مسافر والإنفاق الفعلي. وأضاف: "بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها فريقنا بأكمله، أتطلع إلى شهر رائع آخر في ديسمبر مع توجهنا إلى موسم عطلات مزدحم ونتوقع إغلاق العام بنتائج ممتازة".
وتصدرت العطور والمشروبات والتبغ والذهب والإلكترونيات المراكز الخمسة الأولى من حيث الفئات في أول 11 شهرًا من العام. وبلغت مبيعات العطور 362 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن عام 2023. وبلغت مبيعات الخمور 258.37 مليون دولار، بينما زادت مبيعات التبغ بنسبة 8٪ لتصل إلى 200.52 مليون دولار. وزادت مبيعات الذهب بنسبة 2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت مبيعاتها 194.57 مليون دولار، بينما جاءت الإلكترونيات في المركز الخامس بمبيعات بلغت 134 مليون دولار.
تستعد سوق دبي الحرة لموسم احتفالي مزدحم في ديسمبر هذا العام والذي يتضمن الذكرى السنوية الحادية والأربعين لتأسيسها في 20 ديسمبر عندما ستقدم العمليات عرضًا قبل عيد الميلاد بخصم 25% على مجموعة واسعة من المنتجات سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت.