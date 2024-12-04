1.94 مليار دولار مبيعات سوق دبي الحرة خلال 11 شهراً

وفي معرض تعليقه على الأداء القوي، قال "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة: "أنا سعيد للغاية بأداء المبيعات في نوفمبر، والذي جاء في ظل ظروف تجارية صعبة بما في ذلك انخفاض مبيعات المتاجر الكبرى للعلامات التجارية للأزياء عن العام الماضي ومشاريع التجديد في متاجر القادمين في جميع المحطات الثلاث. لقد ركزنا بشكل كبير على زيادة المبيعات في الأشهر الأخيرة وأنا سعيد بالجهود الضخمة المبذولة لتقليص الفجوة بين الإنفاق الميزاني لكل مسافر والإنفاق الفعلي. وأضاف: "بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها فريقنا بأكمله، أتطلع إلى شهر رائع آخر في ديسمبر مع توجهنا إلى موسم عطلات مزدحم ونتوقع إغلاق العام بنتائج ممتازة".