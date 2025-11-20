19 رحلة حولت من مطار دبي بسبب الضباب الكثيف

"يشهد DXB اضطرابات تشغيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب انخفاض الرؤية. اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم تحويل 19 رحلة واردة إلى مطارات قريبة. تعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركات الطيران والسلطات الرقابية وجميع شركاء المطار لاستقرار العمليات في أسرع وقت ممكن وتقليل أي إزعاج للضيوف،" قالت مطارات دبي في بيان لصحيفة الخليج تايمز.