1893 درهماً للقدم المربع متوسط أسعار العقارات السكنية بدبي

أظهرت بيانات حديثة أن متوسط سعر القدم المربع في سوق العقارات السكنية في دبي وصل إلى 1893 درهماً في يوليو/تموز، بزيادة قدرها 3.3% عن يونيو/حزيران.
أفادت شركة بيتر هومز للاستشارات العقارية بارتفاع حجم المعاملات واستمرار الطلب على كلٍّ من البيع والتأجير، مستندةً إلى بيانات السوق من بروبرتي مونيتور، بالإضافة إلى رؤى عملائها. وسجّلت الشركة نشاطًا قويًا في مبيعات العقارات على الخارطة والبيع الثانوي، بالإضافة إلى طلب قوي من المستأجرين في المجمعات السكنية الرئيسية.
سوق المبيعات
ارتفع إجمالي عدد معاملات البيع إلى 18,816 معاملة، بزيادة قدرها 20.5% على أساس شهري، بقيمة إجمالية بلغت 51.3 مليار درهم (+10.6%). وحافظت مبيعات العقارات على الخارطة على حصتها البالغة 65% من إجمالي المعاملات، مرتفعةً من 62% في يونيو.
كانت مجمعات الفلل الأكثر أداءً من حيث حجم المعاملات هي "ذا وايلدز"، و"جراند بولو كلوب آند ريزورت"، و"الواحة"، بينما تصدرت "قرية جميرا سيركل"، و"الخليج التجاري"، و"داماك ريفرسايد" قطاع الشقق. وبلغ متوسط أسعار البيع في دبي 1.99 مليون درهم للشقق، و3.25 مليون درهم للتاون هاوس، و9.7 مليون درهم للفلل.
قالت شيرين السباعي، مديرة مبيعات العقارات على المخطط في بيتر هومز: "يُظهر استمرار قوة قطاع العقارات على المخطط في دبي ثقةً راسخةً في نمو المدينة على المدى الطويل". وأضافت: "نشهد طلبًا من المستثمرين المخضرمين والمشترين لأول مرة، على حد سواء، الراغبين في الحصول على عقارات قبل اكتمالها".
أعلنت شركة بيتر هومز عن زيادة بنسبة 4% في عدد العملاء المحتملين للمشترين خلال شهر يوليو، حيث توزعت المعاملات بالتساوي تقريبًا بين عمليات الشراء النقدية (48%) وعمليات الشراء المدعومة بالرهن العقاري (52%). وحافظ المستثمرون على تفوقهم، حيث شكلوا 62% من الصفقات، مقارنةً بـ 38% من المستخدمين النهائيين. وارتفع متوسط أسعار بيع الشقق (2.33 مليون درهم)، بينما انخفض متوسط أسعار الفلل (6.1 مليون درهم) مقارنةً بمتوسطات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس اختلافات في تكوين المحفظة العقارية وتفضيلات المشترين.
وفقًا لبيانات بيتر هومز، كانت مجمعات الفلل الأفضل أداءً هي داماك هيلز 2، ودبي لاند، ومجمع دبي للاستثمار. أما بالنسبة للشقق، فكانت المجمعات الأفضل أداءً هي دبي مارينا، وموتور سيتي، ودبي لاند.
سوق التأجير
كما تعزز نشاط التأجير في يوليو، حيث سجل سوق العقارات السكنية في دبي 39,251 معاملة إيجار، بزيادة شهرية قدرها 3.4%. وشكلت العقود الجديدة 40% من هذه الصفقات، مرتفعةً من 37% في يونيو، مما يشير إلى تدفق مستأجرين جدد إلى السوق.
سجلت منطقة الخيل هايتس أعلى نمو في إيجارات الشقق بنسبة 1.5% على أساس شهري، ليصل متوسط إيجاراتها السنوية إلى 67,500 درهم إماراتي، بينما تصدرت جميرا نمو إيجارات الفلل بنسبة 4.2% لتصل إلى 498,000 درهم إماراتي سنويًا. وفي دبي، بلغ متوسط سعر الإيجار 72,000 درهم إماراتي للشقق، و172,000 درهم إماراتي للتاون هاوس، و255,000 درهم إماراتي للفلل.
وكانت أكثر المجمعات السكنية نشاطاً في تأجير الفلل هي مردف، وداماك هيلز 2، وجميرا، في حين تصدرت قرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون، وخليج الأعمال قطاع الشقق.
سجلت شركة بيتر هومز زيادة بنسبة 10% في عدد العملاء المحتملين خلال شهر يوليو، مما يعكس استمرار الطلب على جميع وحداتها التأجيرية. وبلغ متوسط أسعار الإيجار في معاملات الشركة 141 ألف درهم للشقق، و190 ألف درهم للتاون هاوس، و368 ألف درهم للفلل.
وبحسب بيانات شركة بيتر هومز، كانت أكثر مجمعات الفلل نشاطاً هي المرابع العربية 3، ودبي هيلز استيت، والمرابع العربية 2. ومن بين الشقق، كانت مرسى دبي، ووسط مدينة دبي، وخليج الأعمال أكثر مجمعات الفلل نشاطاً.
توقعات السوق
إن الجمع بين ارتفاع أحجام المعاملات، والطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء، ومرونة نشاط التأجير، يؤكد مكانة دبي كسوق عقاري عالمي رائد. ولا يزال المستثمرون واثقين، بينما يواصل طلب المستأجرين إظهار نمو قوي. ومع اتجاه الأسعار والنشاط نحو الارتفاع، تتوقع بيترهومز استمرار هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة.