1893 درهماً للقدم المربع متوسط أسعار العقارات السكنية بدبي

أفادت شركة بيتر هومز للاستشارات العقارية بارتفاع حجم المعاملات واستمرار الطلب على كلٍّ من البيع والتأجير، مستندةً إلى بيانات السوق من بروبرتي مونيتور، بالإضافة إلى رؤى عملائها. وسجّلت الشركة نشاطًا قويًا في مبيعات العقارات على الخارطة والبيع الثانوي، بالإضافة إلى طلب قوي من المستأجرين في المجمعات السكنية الرئيسية.