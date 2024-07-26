18.24 مليون درهم أرباح "إيزي ليز" في 6 أشهر

وبدوره، علق أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليز" قائلاً: "تم تصميم خططنا الإستراتيجية لإنشاء نظام بيئي شامل يلبي الاحتياجات المتنوعة لقطاع التنقل، مع إدماج التقنيات المتقدمة والابتكارات في المركبات الكهربائية. كما نهدف إلى تعزيز انتشارنا في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو المستدام. وتماشياً مع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رائد عالمياً ومتصل بشكل كبير، ستواصل "إيزي ليز" الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وسيواصل فريقنا تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعات الصناعة. ويعد هذا التفاني في الابتكار والنمو الاستراتيجي أمراً بالغ الأهمية لتوقع اتجاهات السوق، والحفاظ على ثقة المساهمين، ودفع "إيزي ليز" إلى مستويات جديدة من النجاح".