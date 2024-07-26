18.24 مليون درهم أرباح "إيزي ليز" في 6 أشهر
أعلنت شركة "إيزي ليز"، الرائدة في حلول التنقل والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 189.72 مليون درهم، بزيادة ملحوظة بنسبة 36.1% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 67.3% على أساس سنوي لتصل إلى 24.3 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وبلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام 18.24 مليون درهم مقارنة بـ 16.38 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بنسبة 11.3%. ويعكس هذا النمو الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في التكنولوجيا والبنية التحتية وتوسيع السوق وخطوط الأعمال الجديدة المتعلقة بالتنقل، والتي تعتبر ضرورية لدعم النمو على المدى الطويل وضمان بقاء "إيزي ليز" في طليعة مشهد التنقل المتطور.
وفي الوقت نفسه ، بلغ إجمالي الأصول 478.98 مليون درهم حتى 30 يونيو 2024، مقارنة بـ376.21 مليون درهم في بداية العام، مما يبرز الوضع المالي القوي للشركة والتزامها بتوسيع قدراتها التشغيلية وتواجدها في السوق.
قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة "إيزي ليز": "تعكس نتائجنا المتميزة خلال النصف الأول من العام وتيرة نجاح عرض "إيزي ليز" في تحقيق صدى في سوق الإمارات. وتعزز هذه النتائج أيضاً قوة أعمالنا، والتي ستكون بمثابة قاعدة صلبة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل وتحقيق أهدافنا الطموحة للنمو للفترة المتبقية من عام 2024 وما بعده.
يواصل قطاع التنقل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وحلول النقل وخدمات التأجير والبنية التحتية، تحقيق نمو ملحوظ. ويرجع هذا الارتفاع إلى التقدم الكبير في البنية التحتية والطلب المتزايد على الحلول الفعالة والقابلة للتطوير عبر مختلف الصناعات.
وبدوره، علق أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليز" قائلاً: "تم تصميم خططنا الإستراتيجية لإنشاء نظام بيئي شامل يلبي الاحتياجات المتنوعة لقطاع التنقل، مع إدماج التقنيات المتقدمة والابتكارات في المركبات الكهربائية. كما نهدف إلى تعزيز انتشارنا في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو المستدام. وتماشياً مع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رائد عالمياً ومتصل بشكل كبير، ستواصل "إيزي ليز" الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وسيواصل فريقنا تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعات الصناعة. ويعد هذا التفاني في الابتكار والنمو الاستراتيجي أمراً بالغ الأهمية لتوقع اتجاهات السوق، والحفاظ على ثقة المساهمين، ودفع "إيزي ليز" إلى مستويات جديدة من النجاح".