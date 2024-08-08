182% ارتفاع الطلب على تأمين السفر في الإمارات
شهد الطلب على تأمين السفر زيادة كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفعت استفسارات العملاء بنسبة 182% في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لشركة رائدة في سوق التأمين.
وقال موقع "بوليسي بازار" Policybazaar.ae، المتخصص في سوق التأمين ومقره الإمارات العربية المتحدة، أن الارتفاع في تأمين السفر يعود في المقام الأول إلى المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، والذين يشكلون 85% من الاستفسارات.
من المتوقع أن يصل حجم سوق تأمين السفر العالمي إلى 63.9 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن شركة Grand View Research, Inc. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4 في المائة من عام 2022 إلى عام 2030.
وتشير توقعات أخرى للقطاع إلى أن تأمين السفر العالمي سيقفز إلى 96.6 مليار دولار في عام 2033، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 7.2 في المائة من 48.2 في المائة في عام 2023، حيث تضاعف إجمالي سوق التأمين في جميع أنحاء العالم من 5 تريليون دولار في عام 2023.
وقال التقرير البحثي إن الطلب على تأمين السفر يستعد للارتفاع بشكل كبير بسبب النمو في قطاع السياحة بسبب عوامل مثل سهولة حجوزات السفر عبر الإنترنت، والتغطية الإعلامية الواسعة لأنواع العطلات المختلفة، وزيادة الدخل المتاح، وتعزيز عروض العطلات.
وقال "نيراج جوبتا"، الرئيس التنفيذي لموقع Policybazaar.ae، إن الارتفاع في الاستفسارات المتعلقة بتأمين السفر يعكس تحولاً ديناميكياً في السلوك وعقلية متطورة للمسافرين الذين يعطون الأولوية الآن للسلامة والاستعداد والرغبة في تجارب سفر سلسة.
وقال جوبتا: "من المتوقع أن يشهد سوق التأمين على السفر في الشرق الأوسط نمواً كبيراً. ووفقاً لشركة Spherical Insights، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على السفر العالمي إلى 99.0 مليار دولار بحلول عام 2030. ويؤكد هذا النمو الهائل على الاعتراف المتزايد بأهمية التأمين على السفر".
كشفت Policybazaar.ae عن أفضل أربع وجهات سفر (سواء استفسر عنها أو سافر إليها المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة) لعام 2024: أذربيجان، وجورجيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأرمينيا. "يبلغ متوسط مدة السفر لبعض هذه الرحلات تسعة أيام على الأقل، مما يعكس تفضيل الإجازات الأقصر والأكثر تكراراً. ويمكن أن يعزى هذا الاتجاه إلى درجات الحرارة الشديدة في الصيف وبدء العطلة الصيفية، مما دفع ملايين الأسر والأفراد إلى البحث عن وجهات أكثر برودة لقضاء إجازاتهم الصيفية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحول نحو القنوات الإلكترونية لشراء تأمين السفر شجع شركات التأمين على إعادة تقييم وابتكار استراتيجياتها طويلة المدى.
"أحد التوجهات الملحوظة هو ارتفاع نسبة العمل عن بعد، خاصة بين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يمزجون بين العمل والترفيه، يتصاعد الطلب على تأمين السفر الشامل. ويدعم هذا التوجه أيضاً الزيادة في السفر الترفيهي، مما يزيد من الحاجة إلى تأمين السفر للحماية ضد الأحداث غير المتوقعة التي قد تعطل خطط السفر.
وبرز قطاع المسافرين العائليين باعتباره الحصة الأكبر في السوق، حيث يمثل 60 في المائة ويساهم بشكل كبير في إيرادات السوق. يسلط هذا القطاع الضوء على أهمية تأمين السفر في ضمان تجارب سفر جيدة التخطيط وخفيفة المخاطر للعائلات. إن الحاجة إلى خيارات تأمين السفر المحسنة للعائلات واضحة، لأنها تتيح إعداداً أفضل وراحة بال لجميع أفراد الأسرة.
وفقاً لشرك" جراند فيو ريسيرش" Grand View Research، فيما يتعلق بالتغطية التأمينية، استحوذ قطاع التغطية التأمينية لرحلة واحدة على أكبر حصة من الإيرادات بنسبة 60.1 في المائة في عام 2021، ومن المتوقع أن يتوسع بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.0 في المائة حتى عام 2033.
وفيما يتعلق بالمستخدمين النهائيين، سيطر قطاع كبار السن على السوق في عام 2021 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.9 في المائة خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في العديد من خطط السياسات لكبار السن، مثل التغطية التأمينية ضد فيروس كورونا والتغطية الطبية الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات مثل الإخلاء في حالات الطوارئ، ودعم التذاكر، وتغطية إلغاء الرحلات، وتغطية فقدان الأمتعة لها تأثير إيجابي على السوق.
ومن المرجح أن يسجل قطاع المسافرين من رجال الأعمال أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.6 في المائة خلال الفترة المتوقعة. تعد الزيادة في أعداد رحلات العمل في السنوات الأخيرة والعدد المتزايد من عروض خدمات تأمين سفر الأعمال من قبل اللاعبين الرئيسيين في القطاع من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو هذا القطاع. على سبيل المثال، في مارس 2021، أطلقت شركة Travel Insured International خدمة جديدة، Worldwide Trip Protector، لتعزيز وثائق التأمين المتنوعة للعائلات ورجال الأعمال والمسافرين الآخرين.