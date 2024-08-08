182% ارتفاع الطلب على تأمين السفر في الإمارات

وفيما يتعلق بالمستخدمين النهائيين، سيطر قطاع كبار السن على السوق في عام 2021 ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.9 في المائة خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في العديد من خطط السياسات لكبار السن، مثل التغطية التأمينية ضد فيروس كورونا والتغطية الطبية الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات مثل الإخلاء في حالات الطوارئ، ودعم التذاكر، وتغطية إلغاء الرحلات، وتغطية فقدان الأمتعة لها تأثير إيجابي على السوق.