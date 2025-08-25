18% نسبة رائدات الأعمال في الإمارات

أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن النساء يشكلن الآن 18% من جميع رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدفع عجلة الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والصحة والعافية والخدمات الصناعية.
تُبرز بيانات جديدة من شركة سوفرين، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التأثير المتنامي للشركات التي تقودها النساء على اقتصاد الدولة. ويعكس هذا التوجه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو ما يُبرزه يوم المرأة الإماراتية المُقبل في 28 أغسطس.
بينما تعمل سوفرين بشكل رئيسي مع تكتلات إقليمية ودولية كبيرة - حيث لا تزال ملكية النساء تمثل نسبة ضئيلة - يشهد قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ازدهارًا متسارعًا، مدعومًا بعدد متزايد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وشبكات الأعمال الموجهة للنساء في جميع أنحاء الإمارات. يوفر هذا النظام البيئي فرصًا جديدة لرائدات الأعمال لإطلاق مشاريعهن وتوسيع نطاقها.
قالت زانا جابلان موسى، مديرة العمليات في سوفرين: "رائدة الأعمال في طليعة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضافت: "من تطبيقات التكنولوجيا المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع الصحة واللياقة البدنية، تستفيد النساء من بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مشاريع مبتكرة ومستقبلية. في سوفرين، نفخر بدعمهن في كل خطوة، بدءًا من تأسيس الشركات وتوجيه التراخيص وصولًا إلى حلول الإقامة وهيكلة الملكية".
أبرز ما يميز القطاع:
التكنولوجيا المالية: تقدمت العديد من الشركات التي تقودها النساء بطلبات للحصول على ترخيص ابتكار الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي لتطوير تطبيقات التداول.
الصحة والعافية: تشهد العيادات وصالونات الليزر والتجميل ومشاريع اللياقة البدنية نموًا قويًا بين رائدات الأعمال.
الخدمات الصناعية: توضح حلول الترخيص الفريدة، مثل حصول عميلة على ملكية بنسبة 75 بالمائة في شركة مقاولات وإصلاح محطات الطاقة، المرونة التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشهد استفسارات التأشيرات والإقامة للمهنيين المهرة والعاملين عن بعد الذين ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة من المملكة المتحدة وأيرلندا وغيرهما ارتفاعاً أيضاً، مما يعكس اتجاهاً أوسع للمواهب النسائية الدولية المساهمة في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
وتواصل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة دعم ريادة الأعمال النسائية من خلال مبادرات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يقدم قروضاً منخفضة الفائدة، والتوجيه، والإرشاد في خطط الأعمال للنساء، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031، التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات.
يُسلّط إصدار هذه البيانات، قبيل يوم المرأة الإماراتية، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في تشكيل مشهد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من المواطنات الإماراتيات ووصولًا إلى رائدات الأعمال الدوليات، مستفيدات من سياسات الدولة الداعمة وبيئتها المُشجعة على الأعمال. ومن خلال عملها في تسهيل تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، وتقديم التوجيه التنظيمي، وتوفير حلول الإقامة في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تُواصل شركة سوفرين تمكين رائدات الأعمال من تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع ناجحة.