18% نسبة رائدات الأعمال في الإمارات

يُسلّط إصدار هذه البيانات، قبيل يوم المرأة الإماراتية، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في تشكيل مشهد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من المواطنات الإماراتيات ووصولًا إلى رائدات الأعمال الدوليات، مستفيدات من سياسات الدولة الداعمة وبيئتها المُشجعة على الأعمال. ومن خلال عملها في تسهيل تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، وتقديم التوجيه التنظيمي، وتوفير حلول الإقامة في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تُواصل شركة سوفرين تمكين رائدات الأعمال من تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع ناجحة.