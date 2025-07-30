1.8 مليار درهم أرباح "الجرافات البحرية الوطنية"

بناءً على 50 عامًا من النمو والتميز التشغيلي، سلّط هذا الفصل الأخير الضوء على التقدم المستمر الذي أحرزته المجموعة في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى ضمان نمو مستدام، وتنويع قدراتها، وتعزيز ريادتها في قطاعي النقل البحري والطاقة. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الأهداف الاستراتيجية لمجموعة NMDC تركز على تعزيز نمو الإيرادات من خلال ترسيخ مكانتها في السوق المحلية والتوسع في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة.