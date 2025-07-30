1.8 مليار درهم أرباح "الجرافات البحرية الوطنية"

أعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 20% إلى 1.8 مليار درهم، مما يعكس تحسن هوامش التشغيل وصافي الربح.
ومع توسعها الجغرافي والاستفادة من تطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت المجموعة عن تحقيق إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي.
ساهمت قدرة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية المثبتة في تقديم حلول متكاملة في تحقيق تقدم مستمر ونمو مطرد، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع المرتقبة 66.2 مليار درهم، منها 15.1 مليار درهم في مشاريع مُنحت. وتواصل المجموعة بناء محفظة مشاريعها، التي تُقدر قيمتها بنحو 100 مليار درهم.
وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 7.1 مليار درهم، في حين بلغ صافي الربح 971 مليون درهم، بزيادة 18% على أساس سنوي، مما يعكس الانضباط التشغيلي وتوسع الهامش.
قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تواصل مجموعة الجرافات البحرية الوطنية دورها المحوري في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مسترشدةً برؤيتنا الواضحة في تقديم حلول مبتكرة تُسهم في رسم ملامح المستقبل. ويعكس أداؤنا القوي في النصف الأول من العام انضباطنا في التنفيذ، وشراكاتنا الاستراتيجية، وتركيزنا الواضح على القيمة الوطنية. وإلى جانب النمو المالي، نعمل على توسيع القاعدة الصناعية للدولة، وتعزيز مكانتنا كمنصة موثوقة للاستثمار العالمي والنمو المستدام."
وأضاف المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "يعكس أداؤنا في النصف الأول من العام قوة نموذجنا التشغيلي وقدرتنا على التنفيذ على نطاق واسع. لقد عززنا قدراتنا التقنية، وسرّعنا عمليات التوطين، وعززنا حضورنا في الأسواق الرئيسية. شراكاتنا الاستراتيجية تُترجم بالفعل إلى فرص جديدة وقيمة طويلة الأجل. مع تزايد الطلب على البنى التحتية المعقدة، تتصدر مجموعة NMDC المشهد بسرعة ودقة وفعالية."
في الربع الثاني من عام 2025، أكملت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية طويلة الأجل في شركة الجرافات البحرية الوطنية الاستحواذ على حصة 70% في شركة إمداد، وهي شركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات حقول النفط المتكاملة. تفتح هذه الصفقة فرصاً جديدة وتنوع محفظة المجموعة في خدمات حقول النفط القائمة على النفقات التشغيلية.
خلال مبادرة "اصنعها في الإمارات 2025"، وقعت المجموعة خمس اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى استكشاف المشاريع المشتركة التي توسع التصنيع في دولة الإمارات وتدعم نمو البنية التحتية الإقليمية، مما يؤكد قدرة المجموعة على ترجمة الشراكات الدولية إلى نمو صناعي محلي.
بناءً على 50 عامًا من النمو والتميز التشغيلي، سلّط هذا الفصل الأخير الضوء على التقدم المستمر الذي أحرزته المجموعة في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى ضمان نمو مستدام، وتنويع قدراتها، وتعزيز ريادتها في قطاعي النقل البحري والطاقة. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الأهداف الاستراتيجية لمجموعة NMDC تركز على تعزيز نمو الإيرادات من خلال ترسيخ مكانتها في السوق المحلية والتوسع في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة.