18 شركة أيرلندية تعرض أحدث ابتكاراتها في جيتكس 2024
تستعدّ 18 شركة إيرلندية لِعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والحوسبة الكمومية خلال معرض جيتكس العالمي 2024 في دبي.
وستقدم هذه الشركات أيضاً تقنيات متقدمة للمدن الذكية، مع التركيز على التنقل الحضري، والسلامة العامة، والبنية التحتية، إلى جانب الابتكارات التي تهدف إلى تحسين رعاية المرضى.
وإضافةً إلى ذلك، سيستعرضون أحدث التقنيات القابلة لِلارتداء لِلرّياضيين وعُشّاق اللياقة البدنية، بالإضافة إلى حُلول الاستدامة في مجال الطاقة المُتجدّدة وإدارة النفايات، والتي تتوافق مع رؤية الاقتصاد المستدام لِدولة الإمارات العربية المُتحدة.
على هامش معرض جيتكس العالمي، ستُشارك الشركات الناشئة في "اكسباند نورث ستار" (Expand North Star)، وهو حدثٌ مُهمّ يُتيح لها التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمُستثمرين وصُنّاع القرار.
ومن خلال حضور جلسات مُختلفة، ستكتسب هذه الشركات رؤى ثاقبة حول بيئة الأعمال في الإمارات العربية المُتحدة. كما ستستفيد من فُرص التواصل مُتعدّدة الجوانب التي تُتيح لها التواصل مع القادة الإقليميين والمُؤثّرين في مُختلف القطاعات. وسيُساعدها ذلك على بناء شراكات استراتيجية تدعم توسّعها على المدى الطويل في أسواق الشرق الأوسط.
تمثل مشاركة هذه الشركات الثماني عشرة في معرض جيتكس العالمي 2024 خطوةً مُهمّةً في تعزيز مكانة أيرلندا كمركزٍ عالميّ لِلتكنولوجيا. كما تُؤكّد هذه المُشاركة التزام أيرلندا بِالتوسّع في أسواق الإمارات العربية المُتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تمكّنت وكالة "انتربرايز أيرلندا" (Enterprise Ireland) لِلتجارة والابتكار التابعة للحكومة الأيرلندية، من خلال شراكتها مع غرفة تجارة وصناعة دبي، من جلب هذه الشركات إلى معرض جيتكس، وفتح أبواب التواصل أمامها مع الشركات والمُستثمرين في المنطقة.
وأكّد "ليو كلانسي"، الرئيس التنفيذي لِوكالة "انتربرايز أيرلندا"، على أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "نحن فخورون بِعرض ابتكارات أيرلندا المُتطوّرة في هذه المنطقة الواعدة. ويُوفّر معرض جيتكس العالمي مِنصّةً مُهمّةً لِبناء علاقات استراتيجية والمُساهمة في بناء مُستقبل دولة الإمارات العربية المُتحدة القائم على التكنولوجيا".
وأضاف "ستيفن توومي"، مدير وكالة "انتربرايز أيرلندا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعدّ قطاع التكنولوجيا في أيرلندا في طليعة الابتكار العالمي، حيث تُقدّم شركاتنا خبرةً عالمية المستوى في قطاعات ذات أهمية كُبرى لِنموّ دولة الإمارات العربية المُتحدة، مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والاستدامة. ونحن نرى في هذه المُشاركة فُرصةً مُهمّةً لِتعزيز علاقاتنا التجارية في المنطقة."