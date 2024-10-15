18 شركة أيرلندية تعرض أحدث ابتكاراتها في جيتكس 2024

ومن خلال حضور جلسات مُختلفة، ستكتسب هذه الشركات رؤى ثاقبة حول بيئة الأعمال في الإمارات العربية المُتحدة. كما ستستفيد من فُرص التواصل مُتعدّدة الجوانب التي تُتيح لها التواصل مع القادة الإقليميين والمُؤثّرين في مُختلف القطاعات. وسيُساعدها ذلك على بناء شراكات استراتيجية تدعم توسّعها على المدى الطويل في أسواق الشرق الأوسط.