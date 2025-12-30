18 درهماً انخفاض أسعار الذهب بدبي في 24 ساعة

“الذهب يعيد اختبار مستوى 4500 دولار كمنطقة تماسك، مما يشير إلى أن السوق يميل إلى استيعاب المكاسب... تظل العوامل المحركة لكل من الذهب والفضة إلى حد كبير دون تغيير، متجذرة في المخاطر الجيوسياسية والسياساتية المستقرة التي تدعم الطلب على المعادن. على الصعيد الكلي، تستمر التوقعات بضعف الدولار الأمريكي في تقديم الدعم. الأسواق تشعر بارتياح متزايد مع الرأي بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في دورة التيسير في وقت لاحق من العام الجديد، خاصة إذا ظهرت تبريدات إضافية في سوق العمل الأمريكي. بيئة معدلات فائدة منخفضة، إلى جانب انحياز الدولار الأضعف، تعزز بشكل طبيعي الجاذبية النسبية لأصول مثل الذهب والفضة”، أضاف.

بالإضافة إلى ذلك، تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هادئة ظاهريًا، ومع ذلك تستمر التوترات حول المعادن الحرجة تحت السطح. “هذه الخطوط الهيكلية غير المحلولة تستمر في دعم الطلب على المعادن دون جذب انتباه سياسي مفرط في الوقت الحالي”، اختتم العسيري.