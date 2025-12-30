18 درهماً انخفاض أسعار الذهب بدبي في 24 ساعة

تعافت أسعار الذهب بمقدار 4.5 درهم للجرام في دبي صباح الثلاثاء بعد أن انخفضت بأكثر من 22 درهمًا للجرام يوم الاثنين بسبب جني الأرباح، مما دفع الأسعار العالمية للانخفاض يوم الاثنين.
فقد سعر الذهب عيار 24 نحو 18 درهمًا للجرام في الـ 24 ساعة الماضية في دبي بسبب تقلبات الأسعار العالمية.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، افتتح سعر الذهب عيار 24 عند 525.75 درهمًا للجرام صباح الثلاثاء، مرتفعًا من 521.25 درهمًا للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الاثنين.
من بين الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، ارتفعت أسعار 22K و21K و18K و14K إلى 486.75 درهمًا و466.75 درهمًا و400.0 درهمًا و312.0 درهمًا للجرام على التوالي.
كان الذهب الفوري يتداول عند 4,375.86 دولارًا للأونصة في الساعة 9.30 صباحًا بتوقيت الإمارات، مرتفعًا بنسبة 1.1 في المائة. وصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين في وقت متأخر من يوم الاثنين حيث فقد أكثر من 4.5 في المائة في الجلسة السابقة.
قال أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في Pepperstone، إنه مع انتهاء فترة العطلات، أثبتت المعادن بشكل أكبر هيكلها الصعودي بشكل ثابت.
“الذهب يعيد اختبار مستوى 4500 دولار كمنطقة تماسك، مما يشير إلى أن السوق يميل إلى استيعاب المكاسب... تظل العوامل المحركة لكل من الذهب والفضة إلى حد كبير دون تغيير، متجذرة في المخاطر الجيوسياسية والسياساتية المستقرة التي تدعم الطلب على المعادن. على الصعيد الكلي، تستمر التوقعات بضعف الدولار الأمريكي في تقديم الدعم. الأسواق تشعر بارتياح متزايد مع الرأي بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في دورة التيسير في وقت لاحق من العام الجديد، خاصة إذا ظهرت تبريدات إضافية في سوق العمل الأمريكي. بيئة معدلات فائدة منخفضة، إلى جانب انحياز الدولار الأضعف، تعزز بشكل طبيعي الجاذبية النسبية لأصول مثل الذهب والفضة”، أضاف.
بالإضافة إلى ذلك، تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هادئة ظاهريًا، ومع ذلك تستمر التوترات حول المعادن الحرجة تحت السطح. “هذه الخطوط الهيكلية غير المحلولة تستمر في دعم الطلب على المعادن دون جذب انتباه سياسي مفرط في الوقت الحالي”، اختتم العسيري.