17.6% ارتفاع تراخيص الأعمال الجديدة برأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة نموًا ملحوظًا في النشاط التجاري الجديد هذا العام. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، شهدت الإمارة نموًا بنسبة 17.6% في عدد تراخيص الأعمال الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي المجمل، تم إصدار 1219 رخصة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ 1037 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأبرز التقرير أن التراخيص الصناعية شهدت أعلى معدل نمو، حيث ارتفعت بنحو 111%، تلتها التراخيص المهنية بنسبة 20%، ثم التراخيص التجارية بنسبة 12.6%.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة، حيث بلغت نسبته 44.4% من إجمالي التراخيص.
جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليه قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.1%. واستحوذت أنشطة الخدمات الأخرى على 8.6% من إجمالي التراخيص الجديدة.
كما ارتفع إجمالي رأس المال المسجل للشركات الجديدة في الإمارة بنسبة 7.5% خلال النصف الأول من العام.
وشهد رأس المال المستثمر في التراخيص الصناعية زيادة كبيرة، حيث نما بمقدار 7.6 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفع رأس مال التراخيص المهنية بنسبة 24.7 في المائة.
وسجلت منطقة الظيت أعلى حصة من الرخص الجديدة في مناطق رأس الخيمة، حيث شكلت 8.7% من إجمالي الرخص، تلتها منطقة النخيل بنسبة 8.4%، ثم القصيدات وجلفار بنسبة 7.7% لكل منهما.
عند قياس عدد الرخص الجديدة مقارنةً بالرخص القائمة، احتلت مدينة خليفة بن زايد المرتبة الأولى بنسبة 18.9% من الرخص الجديدة، تلتها دهان بنسبة 13.4%، ثم الغيل بنسبة 9.1%.
من حيث جذب الاستثمارات الجديدة، تصدرت الجزيرة الحمراء المشهد، مستحوذةً على ما يقارب ثلث إجمالي رأس المال المسجل للرخص الجديدة، تلتها الظيت بنسبة 13%، بينما استقطبت الغيل 8.5% من رأس المال الجديد.
وفي تعليقها على التقرير، قالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن الأرقام تعكس اقتصاداً ديناميكياً ومتنامياً في الإمارة.
وأضافت: "يأتي هذا النمو نتيجةً للتوجيهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والرامية إلى تهيئة بيئة مرنة وجاذبة للمستثمرين. وقد قدمنا مجموعة واسعة من الحوافز والإجراءات المبسطة لجذب المزيد من الشركات إلى رأس الخيمة".