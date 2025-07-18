17.6% ارتفاع تراخيص الأعمال الجديدة برأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة نموًا ملحوظًا في النشاط التجاري الجديد هذا العام. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، شهدت الإمارة نموًا بنسبة 17.6% في عدد تراخيص الأعمال الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من عام 2025.