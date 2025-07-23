172% ارتفاع صافي أرباح "بن غاطي" في النصف الأول

في يوليو، أصبحت بن غاطي شريكًا مؤسسًا لمركز دبي للتكنولوجيا العقارية، وهو مبادرة مشتركة بين مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. يهدف هذا المركز، الذي يهدف إلى جذب 300 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري بحلول عام 2030، إلى وضع بن غاطي في طليعة الابتكار العقاري من خلال الوصول إلى تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية الذكية المستدامة. وبصفتها شريكًا مؤسسًا، ستستفيد بن غاطي من التعاون المبكر مع الجيل القادم من شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة من خلال مختبر "ليفينج لاب" التابع للمركز، ومسرّع النمو، وبرامج الابتكار المصممة خصيصًا.