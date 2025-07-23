172% ارتفاع صافي أرباح "بن غاطي" في النصف الأول

أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أرباحها وإيراداتها على أساس سنوي إلى ثلاثة أمثالها تقريباً في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بالطلب المستمر على مشاريعها.
ارتفع صافي الربح في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 172% على أساس سنوي ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مقارنةً بـ 668 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي المبيعات 8.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% على أساس سنوي، بينما تضاعفت الإيرادات ثلاثة أضعاف تقريبًا لتصل إلى 6.3 مليار درهم، مما يجعل الشركة من أسرع الشركات نموًا في سوق العقارات بدبي.
شهدت المجموعة أيضًا توسعًا كبيرًا في مشاريعها التطويرية. ففي 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي إيرادات بن غاطي قيد التنفيذ 12.5 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 6.6 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع الكبير في إجمالي المشاريع قيد التنفيذ إلى إطلاق سبعة مشاريع جديدة، بينما تم تسليم خمسة مشاريع بنجاح خلال النصف الأول، حيث تم تسليم 1,441 وحدة سكنية.
المساكن ذات العلامات التجارية تدفع الطلب العالمي من المستثمرين
وتستمر المساكن ذات العلامة التجارية الرائدة التي طورتها شركة بن غاطي بالتعاون مع شركاء الفخامة المشهورين عالميًا مثل بوجاتي ومرسيدس بنز وجاكوب آند كو في اكتساب صدى لدى العملاء العالميين.
في النصف الأول من عام 2025، بلغت نسبة مبيعات بن غاطي للمشترين غير المقيمين 61%، بزيادة عن 55% في العام السابق، مما يؤكد جاذبية دبي كملاذ آمن وحملة بن غاطي التسويقية الاستباقية، والتي شملت افتتاح مكتب مبيعات في لندن في يوليو. وشملت الجنسيات الرئيسية للمشترين في النصف الأول من عام 2025 الهند وتركيا والصين.
بينما يواصل المستثمرون الدوليون لعب دور متزايد في دفع المبيعات، واصلت بن غاطي الاستفادة من الطلب المحلي القوي، مدعومًا بالنمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية وتوفير السكن. وواصلت الشركة توسيع قاعدة عملائها المحليين من خلال تحسين القدرة على تحمل التكاليف وتسهيل الوصول إلى مشاريع عقارية عالية الجودة.
في مايو، وقّعت بن غاطي مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) لتقديم حلول تمويل سكني متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مُصمّمة خصيصًا للوحدات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المشترون المؤهلون من الحصول على التمويل بمجرد اكتمال 35% من البناء وسداد 50% من الدفعات، وهو هيكل مرن صُمّم لاستقطاب طلب جديد من مالكي المنازل والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم اختيار الشركة في يوليو من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كواحدة من 13 مطورًا مشاركًا في برنامج "مشتري المنزل لأول مرة" (FTHB) الذي أُطلق حديثًا. وفي إطار هذه المبادرة، التزمت بن غاطي بتخصيص ما لا يقل عن 10% من وحداتها السكنية الجديدة والقائمة التي يقل سعرها عن 5 ملايين درهم إماراتي حصريًا للمشترين لأول مرة المؤهلين.
في يوليو، أصبحت بن غاطي شريكًا مؤسسًا لمركز دبي للتكنولوجيا العقارية، وهو مبادرة مشتركة بين مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. يهدف هذا المركز، الذي يهدف إلى جذب 300 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري بحلول عام 2030، إلى وضع بن غاطي في طليعة الابتكار العقاري من خلال الوصول إلى تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية الذكية المستدامة. وبصفتها شريكًا مؤسسًا، ستستفيد بن غاطي من التعاون المبكر مع الجيل القادم من شركات التكنولوجيا العقارية الناشئة من خلال مختبر "ليفينج لاب" التابع للمركز، ومسرّع النمو، وبرامج الابتكار المصممة خصيصًا.
لدى بن غاطي حالياً حوالي 20 ألف وحدة قيد التطوير عبر حوالي 30 مشروعاً في مناطق سكنية رئيسية في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك وسط المدينة، وخليج الأعمال، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، وميدان، وحديقة دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي الرياضية.
خلال النصف الأول، أطلقت بن غاطي سبعة مشاريع جديدة تضم 5,000 وحدة سكنية موزعة على مساحة 3.8 مليون قدم مربع، وسلّمت خمسة مشاريع تضم 1,441 وحدة سكنية بمساحة مليون قدم مربع. واستحوذت الشركة على قطعة أرض ضخمة مميزة في ند الشبا 1، في قلب منطقة ميدان النابضة بالحياة في دبي، بمساحة إجمالية تزيد عن 9 ملايين قدم مربع، والتي ستشكل أساسًا لأول مجمع سكني متكامل لها في دبي بقيمة تطويرية إجمالية تزيد عن 25 مليار درهم.
في النصف الأول من عام 2025، حظيت بن غاطي باعتراف رسمي من وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة. وفي مارس، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بن غاطي تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) لأول مرة مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى مكانتها القوية في سوق العقارات الفاخرة بدبي. وبعد فترة وجيزة، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بن غاطي للتخلف عن السداد طويل الأجل (IDR) والديون غير المضمونة من B+ إلى BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا.
شهد النصف الأول من عام 2025 نموًا استثنائيًا لشركة بن غاطي القابضة، ويعكس النمو السنوي الاستثنائي في صافي أرباحنا وإيراداتنا ثقة السوق بنموذجنا المتميز، الذي يرتكز على التميز المعماري وسرعة التنفيذ وتحقيق قيمة متكاملة في منظومة العقارات بأكملها. ومع استمرار دبي في جذب رؤوس الأموال العالمية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، أصبحت مشاريعنا أكثر ملاءمةً للجمهور الدولي. ويؤكد تزايد نسبة المشترين غير المقيمين على مدى انتشارنا ومكانة دبي كوجهة استثمارية آمنة وسريعة النمو، كما صرّح محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة.
تُبرز نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 وإنجازاتنا التشغيلية الانضباط والمرونة والتفكير بعيد المدى الذي يُحرك جميع جوانب أعمالنا. ويُبرهن إطلاق سبعة مشاريع وتسليم أربعة منها في غضون ستة أشهر فقط على ريادتنا التشغيلية في السوق والتزامنا الراسخ بالتسليم في الموعد المحدد. وتُوفر محفظة مشاريعنا المتنامية، وتنوع محفظة أراضينا، ومحفظتنا المتنامية من المساكن الفريدة ذات العلامات التجارية، والتي أُنشئت بالشراكة مع شركتي بوجاتي ومرسيدس-بنز جاكوب وشركاه، للسوق عيشًا فاخرًا وقيمة استثمارية وتميزًا معماريًا،" هذا ما صرحت به كاترالنادا بن غاطي، الرئيسة التنفيذية.