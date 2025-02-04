1.7 مليار جنيه في صافي أرباح "بلتون" القابضة 2024

ونجحت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية في تعزيز النتائج والحصص السوقية لجميع الشركات التابعة، حيث سجلت إيرادات التشغيل 5.8 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6 أضعاف العام السابق، حيث جاء ذلك بفضل الأداء المتميز لكل من شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل الأصغر، والاستثمار المباشر، ورأس المال الاستثماري، والتمويل العقاري، إضافةً إلى إطلاق خدمات مبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت الشركات التابعة في تلبية احتياجات العملاء بما يرقى لتوقعاتهم بفضل التوسع بعملياتها وباقة الحلول المبتكرة التي تقدمها.