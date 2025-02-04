1.7 مليار جنيه في صافي أرباح "بلتون" القابضة 2024
أعلنت شركة "بلتون" القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 7.2 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2024، بنمو يقارب 4 أضعاف على أساس سنوي.
حققت بلتون صافي ربح قياسي بلغ 1.7 مليار جنيه مصري، محققة نمواً سنوياً قدره 4.6x، وذلك بفضل النتائج القوية التي حققتها شركاتها التابعة للأنشطة المالية غير المصرفية والأداء القوي لمنصة بنك الاستثمار. وبلغ إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة 26.1 مليار جنيه مصري بنهاية السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 2.1 على أساس سنوي.
وأوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة بلتون القابضة، أن نتائج الشركة خلال العام تعكس رؤيتها الاستراتيجية ومنهجها المعتمد على علوم البيانات وارتفاع كفاءتها التشغيلية، حيث نجحت بلتون في تعزيز ريادتها بفضل قدرتها على اقتناص الفرص ذات أسس النمو القوية ومقومات التوسع الرقمي. وأكدت خورشيد أن الشركة عازمة على مواصلة ترسيخ مركزها الريادي والتوسع الجغرافي لتحقيق نمو مستدام عبر تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ونجحت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية في تعزيز النتائج والحصص السوقية لجميع الشركات التابعة، حيث سجلت إيرادات التشغيل 5.8 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6 أضعاف العام السابق، حيث جاء ذلك بفضل الأداء المتميز لكل من شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل الأصغر، والاستثمار المباشر، ورأس المال الاستثماري، والتمويل العقاري، إضافةً إلى إطلاق خدمات مبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجحت الشركات التابعة في تلبية احتياجات العملاء بما يرقى لتوقعاتهم بفضل التوسع بعملياتها وباقة الحلول المبتكرة التي تقدمها.
وارتفعت إيرادات منصة بنك الاستثمار بمقدار 2.4 ضعف العام السابق على أساس سنوي إلى 1.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2024. وكان الأداء مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في ضوء ارتفاع حجم محفظة الإقراض بالهامش بمعدل بلغ 1.3 ضعف عن العام السابق. كان نمو قسم الخدمات المصرفي مدفوعاً بتوسع كبير في عروض خدماته، التي توفر الآن مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات المالية في الأسهم والديون والمشاريع الجديدة.