17% حصة "إي آند" الإماراتية في"فودافون" البريطانية

وصلت حصة شركة الاتصالات الإماراتية الكبرى e&’ في عملاق الاتصالات البريطاني مجموعة فودافون إلى 17 بالمائة.
في مايو 2022، استحوذت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (e&) على حصة 9.8 بالمائة في فودافون مقابل 4.4 مليار دولار. وفي عام 2023، ارتفعت حصتها إلى 12 بالمائة.
لم تكن زيادة حصة الشركة الإماراتية إلى 17 بالمائة نتيجة لشراء المزيد من الأسهم في فودافون. بدلاً من ذلك، “تعد الحصة المحدثة نتيجة لقيام فودافون بتنفيذ برنامج إعادة شراء أسهمها، مما يقلل من إجمالي رأس مالها ويعزز. يظل إجمالي عدد أسهم e&’ كما هو عند 3,944.7 مليون سهم،” حسبما ذكرت الشركة المدرجة في أبوظبي في بيان.
حالياً، تبلغ حصة e&’ في مجموعة فودافون 17.0050 بالمائة، حسبما ذكرت الشركة في بيان نُشر في بورصة أبوظبي.
أغلقت أسهم فودافون المدرجة في لندن الأسبوع عند 115.45 جنيه إسترليني.
أعلنت الشركة البريطانية عن إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار يورو في مايو 2024 بعد حصولها على الموافقة النهائية من السلطات الإسبانية لبيع فودافون إسبانيا لشركة زيغونا للاتصالات.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مجموعة فودافون عن بدء برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو من 5 فبراير إلى 11 مايو بهدف تخفيض رأس مالها.
في نوفمبر 2025، أعلنت فودافون عن شراء تسعة ملايين سهم عادي من جولدمان ساكس كجزء من برنامج إعادة شراء أسهمها.