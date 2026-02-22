17% حصة "إي آند" الإماراتية في"فودافون" البريطانية

لم تكن زيادة حصة الشركة الإماراتية إلى 17 بالمائة نتيجة لشراء المزيد من الأسهم في فودافون. بدلاً من ذلك، “تعد الحصة المحدثة نتيجة لقيام فودافون بتنفيذ برنامج إعادة شراء أسهمها، مما يقلل من إجمالي رأس مالها ويعزز. يظل إجمالي عدد أسهم e&’ كما هو عند 3,944.7 مليون سهم،” حسبما ذكرت الشركة المدرجة في أبوظبي في بيان.