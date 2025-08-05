169 مليار دولار الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات أوسطياً العام المقبل

من المتوقع أن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 169 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بزيادة قدرها 8.9% عن عام 2025، وفقًا لأحدث توقعات شركة جارتنر.
من المتوقع أن يظل نمو الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوياً في عام 2026، على الرغم من أن الوتيرة ستتباطأ مقارنة بعام 2025. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق بنسبة 37.3% في عام 2026، مما يجعله أعلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات نمواً، ولكن بمعدل أبطأ من هذا العام مع تحول السوق من البناء السريع إلى الاستثمار التدريجي والمستدام.
من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13.9% ليصل إلى 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مع تسارع المؤسسات في تبني قدرات الذكاء الاصطناعي. وتتوقع شركة جارتنر أنه بحلول عام 2028، سيُخصص 75% من الإنفاق العالمي على البرمجيات للحلول المزودة بوظائف الذكاء الاصطناعي.
صرحت ميم بيرت، نائبة الرئيس التنفيذي في جارتنر: "تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة كقوة تكنولوجية عالمية، حيث يستغل مجلس التعاون الخليجي استقراره وبنيته التحتية وسياساته التطلعية لجذب شركاء عالميين وبناء مهارات رقمية تُمكّن الابتكار وتدعم اقتصادات مرنة قائمة على الذكاء الاصطناعي". وأضافت: "حتى في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمية، يُجري كبار مسؤولي المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمارات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية واستراتيجيات السحابة المتعددة، مع تعزيز الدفاعات السيبرانية وتطوير مهارات الكفاءات. هذه الجهود لا تُعزز الابتكار والتنويع الاقتصادي فحسب، بل تُسهم أيضًا في نمو الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة بحلول عام 2026".
قال إياد تشوالي، نائب الرئيس للاستشارات في جارتنر: "من المتوقع أن يتسارع الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات مع استثمار مديري تكنولوجيا المعلومات وقادة التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البرمجيات والبنية التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي". وأضاف: "يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى حد كبير إلى الطلب المُتراكم على الذكاء الاصطناعي المُولّد (GenAI) والتعلم الآلي المُتقدم، اللذين يعتمدان على قوة حوسبة قوية لمعالجة البيانات على نطاق واسع. ويُعزى معظم هذا الطلب إلى الحكومات وشركات الحوسبة الضخمة ومُزوّدي التكنولوجيا والمؤسسات التي تُركز على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الشركات أو المستهلكين التقليديين".
ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في الابتكار، فإن تكامله في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات يعيد تشكيل أولويات الإنفاق بشكل جذري في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المتوقع أن ينمو الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8.3% في عام 2026.
قال بيرت: "سيُعرض على مديري تكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد إمكانيات GenAI المُدمجة في تطبيقات المؤسسات، وأدوات الإنتاجية والمطورين، ونماذج لغات كبيرة أكثر تطورًا، بالإضافة إلى خوادم مُحسّنة للذكاء الاصطناعي لدعم الذكاء الاصطناعي كخدمة". وأضاف: "يستكشف مُزودو الخدمات أيضًا نماذج تسعير جديدة للبرمجيات والأجهزة لزيادة الإيرادات".
مع التسارع السريع في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واعتماده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات تجاوز مفهوم GenAI كأداة إنتاجية ودمجه في صميم استراتيجيات أعمالهم، كما قال تاشوالي. وأضاف: "ستأتي الميزة التنافسية الحقيقية من بناء أسس بيانات قوية، ومنصات تقنية قابلة للتركيب، وتنمية المواهب المتمكنة من الذكاء الاصطناعي - وهي عوامل أساسية لإطلاق قيمة متميزة من الذكاء الاصطناعي".