169 مليار دولار الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات أوسطياً العام المقبل

قال إياد تشوالي، نائب الرئيس للاستشارات في جارتنر: "من المتوقع أن يتسارع الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات مع استثمار مديري تكنولوجيا المعلومات وقادة التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البرمجيات والبنية التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي". وأضاف: "يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى حد كبير إلى الطلب المُتراكم على الذكاء الاصطناعي المُولّد (GenAI) والتعلم الآلي المُتقدم، اللذين يعتمدان على قوة حوسبة قوية لمعالجة البيانات على نطاق واسع. ويُعزى معظم هذا الطلب إلى الحكومات وشركات الحوسبة الضخمة ومُزوّدي التكنولوجيا والمؤسسات التي تُركز على تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الشركات أو المستهلكين التقليديين".