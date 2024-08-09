1.6 مليار درهم إيرادات "سبينس" في النصف الأول

افتتحت "سبينس" أربعة متاجر جديدة في النصف الأول من عام 2024، مضيفة 7.9 في المائة إلى منطقة البيع الإجمالية، حيث تدير الشركة ما مجموعه 79 متجراً اعتباراً من 30 يونيو 2024 بعد أن افتتحت متجراً جديداً في النصف الثاني من عام 2023. وقد تم معادلة افتتاح المتاجر الجديدة جزئياً بإغلاق موقعين في الفترة المقابلة من العام السابق. وقالت سبينس إنها لا تزال ملتزمة بتوسيع نطاق متاجرها مع وجود خطط للتوسع إلى مواقع جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في المملكة العربية السعودية بعد افتتاح سبينس في لا سترادا يارد بالرياض. أطلق "ذا كيتشن باي سبينس" مفهوم قاعة طعام للشركة لأول مرة على الإطلاق في دبي مول خلال الربع الثاني، بهامش ربح أعلى بكثير من هوامش بيع البقالة بالتجزئة ومن المقرر افتتاح المزيد من المواقع في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.