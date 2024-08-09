1.6 مليار درهم إيرادات "سبينس" في النصف الأول
أعلنت شركة "سبينس"، إحدى شركات بيع الأغذية الطازجة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس أن إيرادات النصف الأول من العام وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.9 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت الأرباح خلال الفترة 146 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.2% على الرغم من تأثير ضريبة الشركات التي تم فرضها مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة والنفقات غير المتكررة المرتبطة بالطرح العام الأولي للشركة مؤخراً.
وأعلنت شركة سبينس في بيان لسوق دبي المالي أنها ستدفع أول أرباح مؤقتة بعد الطرح العام الأولي بقيمة 102.6 مليون درهم، أي ما يعادل 2.85 فلس للسهم و 70% من الأرباح القابلة للتوزيع، هذا الشهر.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنمو المبيعات بنسبة 9.8% على أساس سنوي، إلى جانب افتتاح أربعة مواقع جديدة في النصف الأول من عام 2024 في الخوانيج (دبي) وشوبا (دبي) و "ذا كيتشن باي سبينس" في دبي مول، وإطلاق أول متجر سبينس في الرياض، بعد افتتاح متجر جديد في داماك فينتورا (دبي) في النصف الثاني من عام 2023.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 659 مليون درهم في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة سبينس 41.3%، وهو تحسن بنسبة 90 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. ويعود توسع الهامش بشكل أساسي إلى قدرات المجموعة في مجال المصادر وسلسلة التوريد، والعروض المتميزة الطازجة الناجحة واستراتيجية العلامة التجارية الخاصة.
بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 304 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة 9.4 في المائة على أساس سنوي مع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19 في المائة، على الرغم من تأثير تكاليف الاكتتاب العام الأولي لمرة واحدة ونفقات ما قبل افتتاح المتجر في المملكة العربية السعودية. نمت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 27.1 في المائة على أساس سنوي إلى 163 مليون درهم، في حين زادت أرباح الفترة بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي إلى 146 مليون درهم، على الرغم من فرض ضريبة الشركات بنسبة 9 في المائة في الإمارات العربية المتحدة. يمثل هامش صافي ربح سبينس البالغ 9.2 في المائة تحسناً بنسبة 50 نقطة أساس عن العام السابق.
وارتفع نمو المعاملات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 18.3 مليون خلال النصف الأول من عام 2024، وظل متوسط الحجم الإجمالي مستقراً ومرتفعاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي بدعم من استمرار قوة الطلب من العملاء.
افتتحت "سبينس" أربعة متاجر جديدة في النصف الأول من عام 2024، مضيفة 7.9 في المائة إلى منطقة البيع الإجمالية، حيث تدير الشركة ما مجموعه 79 متجراً اعتباراً من 30 يونيو 2024 بعد أن افتتحت متجراً جديداً في النصف الثاني من عام 2023. وقد تم معادلة افتتاح المتاجر الجديدة جزئياً بإغلاق موقعين في الفترة المقابلة من العام السابق. وقالت سبينس إنها لا تزال ملتزمة بتوسيع نطاق متاجرها مع وجود خطط للتوسع إلى مواقع جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في المملكة العربية السعودية بعد افتتاح سبينس في لا سترادا يارد بالرياض. أطلق "ذا كيتشن باي سبينس" مفهوم قاعة طعام للشركة لأول مرة على الإطلاق في دبي مول خلال الربع الثاني، بهامش ربح أعلى بكثير من هوامش بيع البقالة بالتجزئة ومن المقرر افتتاح المزيد من المواقع في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية لشركة سبينس بنسبة 21.7% على أساس سنوي لتتجاوز 217 مليون درهم إماراتي للفترة من النصف الأول من عام 2024. وبلغت مبيعات التجارة الإلكترونية الإجمالية كنسبة مئوية من الإيرادات 13.6%، وتخطط سبينس لتعزيز عروض التجزئة الرقمية من خلال التحديث الأخير لتطبيقها ليشمل خيار التوصيل المحلي السريع من سبينس، حيث نجحت تجربة خدمة توصيل لمدة 60 دقيقة في أربعة مواقع رئيسية مع استمرار طرح الخدمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
وعلق "سونيل كومار"، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن إيرادات قياسية للنصف الأول من عام 2024، مما يعكس الطلب القوي والمتزايد على عرضنا الفريد. كما تمثل هذه النتائج علامة فارقة مهمة حيث نعلن عن أول توزيع أرباح مؤقت بعد الطرح العام الأولي مما يدل على التزامنا بتقديم القيمة لمساهمينا. خلال النصف الأول من العام، اتخذنا عدداً من الخطوات المهمة في تنفيذ استراتيجيتنا، إلى جانب التطوير الناجح لتطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بنا، والذي يتضمن الآن خيار خدمة التوصيل السريع "سبينس سويفت". تؤكد هذه الإنجازات التزامنا بالنمو والابتكار وتمثل لنا قوة دافعة لمواصلة عملنا في النصف الثاني من العام".