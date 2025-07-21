15.8 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي في النصف الأول

يأتي هذا الارتفاع المطرد في أعداد المسافرين في ظل استراتيجية طموحة لتوسيع الشبكة. ففي الأشهر الستة الأولى من العام، أُضيفت 16 وجهة جديدة إلى شبكة أبوظبي العالمية. ويشمل ذلك رحلات شركة طيران شرق الصين (China Eastern Airlines) الأربع أسبوعيًا إلى شنغهاي، والتي من المقرر أن تصبح رحلات يومية في سبتمبر، وست رحلات أسبوعية لشركة طيران سيشل، ورحلات فلاي تشام الجديدة إلى دمشق، ورحلات إنديجو الجديدة إلى مادوراي وبوبانسوار وفيشاخاباتنام. تُرسخ هذه الإضافات مكانة مطار أبوظبي الدولي كأكثر مراكز إنديجو اتصالًا في دولة الإمارات، وتعزز دور أبوظبي كمركز رئيسي في قطاع الطيران العالمي.