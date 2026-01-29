158% زيادة أرباح"دبي المالي" قبل الضريبة 2025

أعلن سوق دبي المالي (DFM) عن نتائج مالية قوية للسنة المالية 2025، مدفوعة بزيادة نشاط التداول، وتوسع المشاركة الدولية، والثقة المستمرة في الأسواق المالية في دبي.
شهد هذا العام أعلى مستويات سيولة حققها سوق دبي المالي منذ أكثر من عقد، حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومي 692 مليون درهم.
قفز صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 158 في المائة، ليصل إلى 1.06 مليار درهم في عام 2025 مقارنة بـ 409.3 مليون درهم في عام 2024. وارتفعت القيمة الإجمالية المتداولة بنسبة 63 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 174 مليار درهم في عام 2025.
في غضون ذلك، ارتفعت الإيرادات الإجمالية لسوق دبي المالي لعام 2025 بنسبة مذهلة بلغت 102 في المائة لتصل إلى 1.28 مليار درهم، مدعومة بنشاط تداول أعلى ودخل استثماري ودخل لمرة واحدة من بيع عقار استثماري.
خلال عام 2025، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي (DFMGI) بنسبة 17.2 في المائة، بينما بلغت القيمة السوقية الإجمالية 992 مليار درهم، مما يسلط الضوء على قوة أداء السوق على مدار العام ويعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر أسواق رأس المال ديناميكية ومرونة في المنطقة.
انضم ما يقرب من 100,000 مستثمر جديد إلى سوق دبي المالي في عام 2025 (97,394)، 84 في المائة منهم كانوا مستثمرين أجانب. كما شكلوا 51 في المائة من إجمالي قيمة التداول، حيث مثل المستثمرون المؤسسيون 71 في المائة من نشاط التداول.
بلغ إجمالي قاعدة المستثمرين 1.25 مليون مستثمر. تأسس سوق دبي المالي في عام 2000، ليصبح أول بورصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ عام 2007.
بعد طرحه الأولي في نوفمبر 2006، عندما طرح سوق دبي المالي 1.6 مليار سهم، تمثل 20 في المائة من رأسماله المدفوع البالغ 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وتم إدراج أسهمه في 7 مارس 2007، تحت رمز التداول (DFM).
بعد الاكتتاب العام، احتفظت حكومة دبي بنسبة 80 بالمائة المتبقية من شركة سوق دبي المالي (DFM) من خلال بورصة دبي المحدودة.