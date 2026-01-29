158% زيادة أرباح"دبي المالي" قبل الضريبة 2025

قفز صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 158 في المائة، ليصل إلى 1.06 مليار درهم في عام 2025 مقارنة بـ 409.3 مليون درهم في عام 2024. وارتفعت القيمة الإجمالية المتداولة بنسبة 63 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 174 مليار درهم في عام 2025.