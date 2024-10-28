1.57 مليار دولار حجم سوق برامج الولاء في الإمارات

وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قال "دروف فيرما"، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "ثريوي": "يتطور السوق بسرعة، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، واللوائح الحكومية الأكثر صرامة، وتفضيلات المستهلكين المتغيرة. وتركز الشركات بشكل متزايد على الحلول الشخصية التي تعتمد على التكنولوجيا، مع تركيز متزايد على خيارات استرداد النقود لتعزيز مشاركة المستهلك".

تساعد برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة على زيادة مشاركة المستهلكين من خلال تقديم مكافآت مخصصة ومزايا حصرية وتجربة رقمية سلسة. تشجع هذه العناصر على التفاعلات مع العلامات التجارية، وتساعد المستهلكين على الشعور بالتقدير من خلال أنظمة العضوية المتدرجة. تتميز العديد من البرامج بتطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء تتبع النقاط بسهولة، واسترداد المكافآت، والوصول إلى عروض مخصصة بناءً على عاداتهم الإنفاقية، مما يعزز في نهاية المطاف ولاء العلامة التجارية.

تستخدم برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة عدة طرق رئيسية لتعزيز مشاركة العملاء. فالمكافآت المخصصة، التي يتم إنشاؤها من خلال الاستفادة من بيانات العملاء، تسمح للعلامات التجارية بتصميم العروض وجعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير. وتعمل أنظمة العضوية المتدرجة، مع زيادة الفوائد على المستويات الأعلى، على تحفيز المستهلكين على إنفاق المزيد للوصول إلى مستويات أعلى. كما تعزز تطبيقات الهاتف المحمول التجربة من خلال تبسيط عملية تتبع النقاط، واسترداد المكافآت، والقيام بعمليات الشراء ، مما يشجع التفاعلات المنتظمة مع العلامة التجارية.

وقال "فيرما": "تعمل عناصر اللعب، مثل النقاط والمستويات والتحديات، على زيادة المشاركة من خلال تعزيز التفاعل النشط. كما يعمل تضمين وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للعملاء مشاركة وضع ولائهم أو المكافآت، على توليد التسويق الشفهي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مواكبة برامج الولاء مع العادات والتفضيلات المحلية ذات الصلة الثقافية، مما يعزز مشاركة المستهلكين. وتعمل هذه الاستراتيجيات معاً على تعزيز علاقات العملاء وولاء العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير".

ورغم أن برامج الولاء الرقمية تقدم فرصاً قيمة، فإنها تأتي أيضاً مع تحديات. يقول "فيرما": "إن أحد هذه التحديات هو الإفراط في توفر المعلومات، حيث يمكن لوفرة برامج الولاء المتاحة أن تطغى على المستهلكين، مما يدفعهم إلى تجاهل عروض معينة. ولمواجهة ذلك، فإن القصص الجذابة والرسائل الشخصية ضرورية لجذب الانتباه".

بالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج المعقدة للغاية قد تودي إلى تردد المستخدمين، مما يبرز الحاجة إلى البساطة والتصميمات سهلة الاستخدام. ويشكل تبني التكنولوجيا الفعالة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وتحليلات البيانات، تحدياً آخر، حيث يمكن أن تؤدي أي مشكلات فنية إلى إحباط المستخدمين وعدم مشاركتهم.

وقال "فيرما": "إن ضمان تجربة سلسة متعددة القنوات عبر الإنترنت وفي المتاجر والمنصات المحمولة أمر حيوي، ولكنه قد يكون معقداً، خاصة في سوق الإمارات العربية المتحدة المتنوعة. تنشأ مخاوف خصوصية البيانات أيضاً مع التخصيص، مما يجعل من الضروري على الشركات تنفيذ تدابير قوية لحماية البيانات وضمان الشفافية بشأن استخدامها. أخيراً، في سوق الإمارات العربية المتحدة شديدة التنافسية، يجب على الشركات تكييف برامج الولاء الخاصة بها باستمرار لتلبية متطلبات المستهلكين المتطورة. ومن خلال معالجة هذه التحديات، يمكن للشركات إنشاء برامج ولاء أكثر فعالية تعزز علاقات العملاء الأعمق في المشهد التنافسي في المنطقة".

تبدو التوقعات لسوق برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة إيجابية للغاية، مع توقع نمو كبير. ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.2%، ليرتفع إلى حوالي 2.23 مليار دولار بحلول عام 2028.