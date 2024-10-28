1.57 مليار دولار حجم سوق برامج الولاء في الإمارات
شهد سوق برامج الولاء في دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.8% من عام 2019 إلى عام 2023، ليصل إلى 1.57 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 10.4%.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 8.9 في المائة من عام 2024 إلى عام 2028، ليصل إلى 2.2 مليار دولار بحلول عام 2028، بحسب أحد خبراء الصناعة.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قال "دروف فيرما"، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "ثريوي": "يتطور السوق بسرعة، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، واللوائح الحكومية الأكثر صرامة، وتفضيلات المستهلكين المتغيرة. وتركز الشركات بشكل متزايد على الحلول الشخصية التي تعتمد على التكنولوجيا، مع تركيز متزايد على خيارات استرداد النقود لتعزيز مشاركة المستهلك".
تساعد برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة على زيادة مشاركة المستهلكين من خلال تقديم مكافآت مخصصة ومزايا حصرية وتجربة رقمية سلسة. تشجع هذه العناصر على التفاعلات مع العلامات التجارية، وتساعد المستهلكين على الشعور بالتقدير من خلال أنظمة العضوية المتدرجة. تتميز العديد من البرامج بتطبيقات الهاتف المحمول، مما يتيح للعملاء تتبع النقاط بسهولة، واسترداد المكافآت، والوصول إلى عروض مخصصة بناءً على عاداتهم الإنفاقية، مما يعزز في نهاية المطاف ولاء العلامة التجارية.
تستخدم برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة عدة طرق رئيسية لتعزيز مشاركة العملاء. فالمكافآت المخصصة، التي يتم إنشاؤها من خلال الاستفادة من بيانات العملاء، تسمح للعلامات التجارية بتصميم العروض وجعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير. وتعمل أنظمة العضوية المتدرجة، مع زيادة الفوائد على المستويات الأعلى، على تحفيز المستهلكين على إنفاق المزيد للوصول إلى مستويات أعلى. كما تعزز تطبيقات الهاتف المحمول التجربة من خلال تبسيط عملية تتبع النقاط، واسترداد المكافآت، والقيام بعمليات الشراء ، مما يشجع التفاعلات المنتظمة مع العلامة التجارية.
وقال "فيرما": "تعمل عناصر اللعب، مثل النقاط والمستويات والتحديات، على زيادة المشاركة من خلال تعزيز التفاعل النشط. كما يعمل تضمين وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للعملاء مشاركة وضع ولائهم أو المكافآت، على توليد التسويق الشفهي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مواكبة برامج الولاء مع العادات والتفضيلات المحلية ذات الصلة الثقافية، مما يعزز مشاركة المستهلكين. وتعمل هذه الاستراتيجيات معاً على تعزيز علاقات العملاء وولاء العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير".
ورغم أن برامج الولاء الرقمية تقدم فرصاً قيمة، فإنها تأتي أيضاً مع تحديات. يقول "فيرما": "إن أحد هذه التحديات هو الإفراط في توفر المعلومات، حيث يمكن لوفرة برامج الولاء المتاحة أن تطغى على المستهلكين، مما يدفعهم إلى تجاهل عروض معينة. ولمواجهة ذلك، فإن القصص الجذابة والرسائل الشخصية ضرورية لجذب الانتباه".
بالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج المعقدة للغاية قد تودي إلى تردد المستخدمين، مما يبرز الحاجة إلى البساطة والتصميمات سهلة الاستخدام. ويشكل تبني التكنولوجيا الفعالة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وتحليلات البيانات، تحدياً آخر، حيث يمكن أن تؤدي أي مشكلات فنية إلى إحباط المستخدمين وعدم مشاركتهم.
وقال "فيرما": "إن ضمان تجربة سلسة متعددة القنوات عبر الإنترنت وفي المتاجر والمنصات المحمولة أمر حيوي، ولكنه قد يكون معقداً، خاصة في سوق الإمارات العربية المتحدة المتنوعة. تنشأ مخاوف خصوصية البيانات أيضاً مع التخصيص، مما يجعل من الضروري على الشركات تنفيذ تدابير قوية لحماية البيانات وضمان الشفافية بشأن استخدامها. أخيراً، في سوق الإمارات العربية المتحدة شديدة التنافسية، يجب على الشركات تكييف برامج الولاء الخاصة بها باستمرار لتلبية متطلبات المستهلكين المتطورة. ومن خلال معالجة هذه التحديات، يمكن للشركات إنشاء برامج ولاء أكثر فعالية تعزز علاقات العملاء الأعمق في المشهد التنافسي في المنطقة".
تبدو التوقعات لسوق برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة إيجابية للغاية، مع توقع نمو كبير. ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.2%، ليرتفع إلى حوالي 2.23 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقال "فيرما" إن هناك عدة عوامل رئيسية تدفع نمو برامج الولاء. وأضاف: "إن تكثيف المنافسة يدفع الشركات إلى تشكيل تحالفات استراتيجية والابتكار في عروضها باستمرار للاحتفاظ بالعملاء في سوق مزدحمة. ويعود ارتفاع معدل تبني برامج الولاء إلى انخفاض ولاء العملاء للمنتجات، مما يجبر العلامات التجارية على الاستثمار في المبادرات التي تساعدها على التميز. كما تعمل التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة على تعزيز كفاءة البرامج، ومنع الاحتيال، وتمكين توزيع المكافآت في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بفهم سلوك المستهلك بشكل أفضل وتعزيز الولاء".
وتدفع الزيادة في انتشار التحول الرقمي الشركات إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتحسين التتبع وزيادة وتيرة المعاملات والعروض الشخصية التي تعزز مشاركة العملاء. وقال "فيرما": "أصبح دمج استراتيجيات القنوات المتعددة أمراً بالغ الأهمية أيضاً، حيث تسعى الشركات إلى خلق تجارب سلسة عبر الإنترنت وفي المتاجر والمنصات المحمولة لتلبية قاعدة المستهلكين المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة. تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً، حيث يمكن لتجارب العملاء المشتركة عبر الإنترنت أن تؤثر بشكل كبير على سمعة العلامة التجارية ويمكن للتفاعلات الإيجابية أن تعزز الولاء، في حين أن التفاعلات السلبية يمكن أن تنتشر بسرعة وتسبب الضرر. أخيراً، مع تزايد وعي المستهلكين بالبيئة، من المرجح أن تكتسب برامج الولاء التي تتضمن الاستدامة والممارسات الأخلاقية شعبية".
وبشكل عام، من المتوقع أن يشهد سوق برامج الولاء في الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، وتغير سلوكيات المستهلكين، وزيادة المنافسة. وقال "فيرما": "من المرجح أن تعمل العلامات التجارية التي تتكيف مع هذه الاتجاهات على تعزيز ولاء العملاء وتفاعلهم".