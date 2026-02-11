15.6 مليار درهم مبيعات عقارية في يوم واحد بدبي

سجل سوق العقارات في دبي أعلى مبيعات ليوم واحد على الإطلاق بقيمة 15.6 مليار درهم في 26 يناير 2026، حيث تجذب الأسعار المتراجعة المزيد من المشترين داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.
نقلاً عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة عقارات الخليج العربي، إن الإمارة سجلت أكثر من 1,501 معاملة عقارية في ذلك التاريخ.
وكشفت البيانات أن المبيعات وحدها بلغت 11.4 مليار درهم، وشملت الأراضي والوحدات السكنية والمباني، بالإضافة إلى الرهون والهبات ذات القيمة الكبيرة. وهذا يعكس نشاطاً واسع النطاق عبر قطاعات عقارية متعددة ويؤكد توسع وتنويع قاعدة المستثمرين.
مع استمرار الأسعار في التراجع قليلاً، يتجه المزيد من المقيمين نحو التملك، ويحاول المستثمرون الأجانب الاستفادة من الصفقات الجيدة.
في ديسمبر 2025، ووفقاً لـ Property Monitor، انخفضت أسعار العقارات للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 1,673 درهم للقدم المربع، أي حوالي 105 بالمائة فوق أدنى مستوى للسوق في أكتوبر 2020 و 35.7 بالمائة فوق ذروة السوق في سبتمبر 2014.
عقارات الخليج العربي
مع تجاوز السوق لمرحلة النمو القصوى، تعتقد شركة الاستشارات العقارية Cushman & Wakefield Core أن عام 2026 سيتسم بانتقائية أكبر وأداء مدفوع بالأساسيات.
قال البلوشي: “إن تسجيل معاملات عقارية بقيمة 15.6 مليار درهم في يوم واحد يمثل إنجازاً غير مسبوق ويعكس ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين في سوق دبي العقاري، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب استثمارات واسعة النطاق ضمن بيئة جذابة وتنافسية عالمياً،”.
وأوضح كذلك أن هذا الإنجاز يعزى إلى النمو الأوسع، والتوسع المؤسسي، ودور دبي المتنامي كمركز أعمال عالمي.