15.6 مليار درهم مبيعات عقارية في يوم واحد بدبي

سجل سوق العقارات في دبي أعلى مبيعات ليوم واحد على الإطلاق بقيمة 15.6 مليار درهم في 26 يناير 2026، حيث تجذب الأسعار المتراجعة المزيد من المشترين داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.

نقلاً عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة عقارات الخليج العربي، إن الإمارة سجلت أكثر من 1,501 معاملة عقارية في ذلك التاريخ.

وكشفت البيانات أن المبيعات وحدها بلغت 11.4 مليار درهم، وشملت الأراضي والوحدات السكنية والمباني، بالإضافة إلى الرهون والهبات ذات القيمة الكبيرة. وهذا يعكس نشاطاً واسع النطاق عبر قطاعات عقارية متعددة ويؤكد توسع وتنويع قاعدة المستثمرين.