150 مليون درهم مكافأة استثنائية لموظفي شركة تطوير بدبي

وبحسب دراسة أجراها موقع بيوت ، فإن حوالي 77% من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلون على مزايا مالية، مثل المكافآت أو أجور العمل الإضافي، ومن المرجح أن يحصل الرجال على هذه المزايا المالية. ومن ناحية أخرى، تستفيد النساء أكثر من السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة.