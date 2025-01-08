150 مليون درهم مكافأة استثنائية لموظفي شركة تطوير بدبي
أعلنت شركة تطوير خاصة في دبي، اليوم الأربعاء، منح مكافأة قدرها 150 مليون درهم لموظفيها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذين لم تشملهم برامجها التحفيزية.
وقالت الشركة إن الموظفين في أقسامها المتعددة استفادوا من المكافأة، التي تم توزيعها في ديسمبر 2024.
وقال "رافي مينون"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سوبها"، إن المكافأة تعتبر مكافأة للأفراد الاستثنائيين الذين ساهموا بمهاراتهم وشغفهم وتفانيهم في نمو الشركة.
وقال "إن هذه المكافأة الخاصة هي طريقتنا للتعبير عن امتناننا للمرونة التي أظهرها موظفونا، وخاصة دفع الحدود في العام الماضي وإحداث فرق ذي معنى".
وبحسب دراسة أجراها موقع بيوت ، فإن حوالي 77% من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلون على مزايا مالية، مثل المكافآت أو أجور العمل الإضافي، ومن المرجح أن يحصل الرجال على هذه المزايا المالية. ومن ناحية أخرى، تستفيد النساء أكثر من السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة.
وستساهم المكافأة المالية أيضاً في دعم الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.