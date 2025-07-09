150 مليون درهم لقصرفي "دبي هيلز": صفقة قياسية تعزز جاذبية القطاع الفاخر

شهد قطاع العقارات الفاخرة في دبي إنجازاً جديداً مع بيع قصر في دبي هيلز بعد إدراجه مقابل 150 مليون درهم.

يقع هذا العقار، وهو قصر مصمم خصيصًا بسبع غرف نوم، والذي بيع بسعر قريب من السعر المدرج، في حي هيلز فيو المرموق، أحد أكثر أحياء المدينة رواجًا. يتميز القصر بمساحات معيشة مفتوحة، ومطابخ فاخرة مزدوجة، وغرف نوم بحمامات داخلية مع تراسات خاصة، وصالة على السطح توفر إطلالات بانورامية بانورامية بزاوية 360 درجة، وحديقة مستوحاة من كاليفورنيا، مع مسبح مُحاط بأكواخ، وصالة مع موقد نار، ومساحة خارجية لتناول الطعام.

يعزز هذا البيع مكانة دبي هيلز استيت كوجهة جذب للمشترين من أصحاب الفخامة الفائقة، ووجهة استثمارية جذابة للغاية للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والضخمة. ويساهم تميزه، ومرافقه عالمية المستوى، وموقعه الاستراتيجي في تعزيز جاذبيته المستدامة.

وفقاً لشركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، التي مثّلت كلاً من البائع والمشتري في هذه الصفقة، شهد قطاع الفلل في دبي هيلز استيت نمواً ملحوظاً بين يناير ومايو 2025، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 12.2% وارتفعت الأسعار بنسبة 14.1%. ويؤكد هذا المسار التصاعدي المستمر على الجاذبية الدائمة والإمكانات الاستثمارية الواعدة لهذا المجمع السكني المتكامل للعملاء المميزين الباحثين عن ملاذ آمن وعوائد مجزية.