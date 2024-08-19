%15 نمو ظاهرة "إهداء الذات" بالإمارات

وسجلت شركة "فلوواو" "Flowwow"، وهي سوق هدايا للعلامات التجارية المحلية في أكثر من 30 دولة، زيادة بنسبة 15 في المائة في إهداء الذات على أساس سنوي بين المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2024. والجدير بالذكر أن 44 في المائة من أولئك الذين يشترون الهدايا لأنفسهم يذكرون "الصحة النفسية" و"الرفاهية" و"الاستقلال" كدوافع رئيسية. وكانت فئات الهدايا الأكثر شعبية في ظاهرة إهداء الذات هي باقات الأزهار المخصصة (+38 في المائة) والبالونات (+29 في المائة) وصناديق الزهور (+26 في المائة). وكانت الشوكولاتة المصنوعة يدوياً وكعكات البنتو أقل شعبية.