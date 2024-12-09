15% ضريبة على الشركات الكبرى في الإمارات لتعزيز التنافسية الاقتصادية

ويجري النظر في حافز ضريبي للبحث والتطوير لتشجيع أنشطة البحث والتطوير وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على الملاحظات التي وردت خلال المشاورات العامة التي أجريت في أبريل 2024، من المتوقع أن يسري الحافز المقترح على الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2026 أو بعده.