15% انخفاض الطلب بالإمارات على المجوهرات الذهبية 2025

انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الإمارات بنسبة 15 بالمائة في عام 2025، حيث دفعت الأسعار القياسية المرتفعة المتسوقين إلى الحلي خفيفة الوزن والعملات والسبائك.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات الصادرة يوم الخميس، انخفض الطلب على المجوهرات من 34.7 طنًا في عام 2024 إلى 29.4 طنًا العام الماضي، بينما انخفض الطلب في الربع الرابع من عام 2025 أيضًا بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 7.5 طن.
على الصعيد العالمي، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات على أساس سنوي في جميع الأسواق حول العالم – وهو أمر غير مفاجئ في سياق الارتفاعات القياسية المتعددة للذهب’s طوال عام 2025.
كان العكس صحيحًا بالنسبة للطلب المقاس بالقيمة، حيث شهدت جميع الأسواق زيادة حيث عوض ارتفاع سعر الذهب أكثر من انخفاض الحجم.
أدى الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب في عام 2025 حتمًا إلى فرض قيود على القدرة الشرائية لمستهلكي المجوهرات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم يخنق ذلك شهية المستهلكين للمجوهرات – كما يتضح من القفزة الحادة في قيمة الطلب خلال العام، حيث أنفق المستهلكون حصة أكبر من محافظهم على الذهب.
تجاوز الطلب العالمي على الذهب 5000 طن لأول مرة في التاريخ، على الرغم من وصول المعدن الثمين إلى مستوى قياسي باستمرار، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي لعام 2025 الصادرة يوم الخميس.
وضع ربع سنوي قياسي الختام على عام متميز حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستمر استثمارات ضخمة في الذهب بقيمة سنوية بلغت 555 مليار دولار (2.03 تريليون درهم).
وصل الطلب العالمي على الاستثمار إلى مستوى تاريخي بلغ 2,175 طنًا وكان المحرك الرئيسي وراء عام الذهب المذهل والقياسي. في جميع أنحاء العالم، تدفق المستثمرون الباحثون عن الملاذات الآمنة والتنويع إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، مضيفين 801 طنًا على مدار العام. كما اشترى المستثمرون السبائك حيث بلغ الطلب العالمي على السبائك والعملات 1,374 طنًا أو 154 مليار دولار من حيث القيمة. سجل السوقان الرئيسيان، الصين، مكاسب كبيرة، حيث شكلا أكثر من 50 بالمائة من الطلب في هذه الفئة، ونموا بنسبة 28 بالمائة و 17 بالمائة على أساس سنوي، على التوالي.
ظل طلب البنوك المركزية مرتفعاً في عام 2025، حيث أضاف القطاع الرسمي 863 طناً من الذهب. وبينما كان الطلب السنوي أقل من علامة 1000 طن التي تم تجاوزها في السنوات الثلاث السابقة، ظل شراء البنوك المركزية عاملاً بارزاً ومضافاً في صورة الطلب العالمي على الذهب.
“شهد عام 2025 ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الذهب وارتفاعاً صاروخياً في الأسعار. اشترى المستهلكون والمستثمرون على حد سواء الذهب واحتفظوا به في بيئة أصبحت فيها المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية هي الوضع الطبيعي الجديد. سرق الطلب الاستثماري الأضواء حيث سارع المستثمرون للوصول إلى الذهب عبر جميع الطرق المتاحة، لكن القطاعات الأخرى لعبت دوراً داعماً،” قالت لويز ستريت، محللة الأسواق البارزة في مجلس الذهب العالمي.
“مع عدم وجود مؤشرات تذكر على تراجع عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي في عام 2026، من المرجح أن يستمر الزخم الناتج عن الطلب القوي على الذهب العام الماضي،” أضافت.