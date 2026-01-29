15% انخفاض الطلب بالإمارات على المجوهرات الذهبية 2025

وصل الطلب العالمي على الاستثمار إلى مستوى تاريخي بلغ 2,175 طنًا وكان المحرك الرئيسي وراء عام الذهب المذهل والقياسي. في جميع أنحاء العالم، تدفق المستثمرون الباحثون عن الملاذات الآمنة والتنويع إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، مضيفين 801 طنًا على مدار العام. كما اشترى المستثمرون السبائك حيث بلغ الطلب العالمي على السبائك والعملات 1,374 طنًا أو 154 مليار دولار من حيث القيمة. سجل السوقان الرئيسيان، الصين، مكاسب كبيرة، حيث شكلا أكثر من 50 بالمائة من الطلب في هذه الفئة، ونموا بنسبة 28 بالمائة و 17 بالمائة على أساس سنوي، على التوالي.