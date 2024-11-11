15 اتفاقية اقتصادية تعزز مكانة الإمارات في التجارة العالمية

قال مسؤول إماراتي كبير: إنّ الإمارات وقعت 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، توفّر ترتيبات تفضيلية للوصول إلى أسواق الاقتصادات الكبرى.

وقال جمعة الكيت، كبير المفاوضين التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية: "في الأسبوع الماضي، وقّعنا أحدث اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع أستراليا، حيث تشهد صناعة الماس انتعاشاُ قوياُ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري الموقّعة إلى 15 اتفاقية، منها الهند وإندونيسيا وإسرائيل وكمبوديا وتركيا وجورجيا سارية المفعول بالكامل، وهذا يعني أننا حصلنا الآن على ترتيبات تفضيلية والوصول إلى أسواق ما يقرب من ربع سكان العالم، حيث تساهم الماس الآن بنسبة 5.5 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية".

وكان الكيت قد تحدث في مؤتمر دبي للماس الذي نظّمه مركز دُبي للسلع المتعدّدة، وتحدّث مسؤولون حكوميّون كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومديرون تنفيذيون في الصناعة في المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان "الازدهار تحت الضغط: التعامل مع النماذج العالمية الجديدة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تهدف إلى تنويع سلسلة التوريد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في كافة القطاعات.

وقال الكيت: إنّ "محور هذه السياسة هو برنامج "سيبا" CEPA الذي يعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الحلفاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم"، مضيفاً أن برنامج "سيبا" CEPA يفتح فرصاُ كبيرة، ومع المزيد من برامج "سيبا" CEPA في الأشهر المقبلة، فإن نطاق التجارة لدولة الإمارات العربية المتّحدة سينمو.

وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. كما كانت هذه هي الفترة السادسة على التوالي التي تشهد نمواً في التجارة الخارجية.