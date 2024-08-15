15%ارتفاع إيجارات دبي بعد تحديث المؤشر

وأضافت: "يستمر سوق الإيجارات في كونه لصالح الملاك، مع ارتفاع الإيجارات عبر جميع الفئات، على الرغم من أن وتيرة النمو قد تباطأت مقارنة بالعام الماضي. إلا أن الدخل الأسري لا يواكب ارتفاع الإيجارات، مما يؤدي إلى تقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل أكبر."

وأضافت أن "الفلل في "جميرا فيليج سيركل" شهدت أعلى زيادة سنوية بنسبة 40 في المائة، تليها جميرا بارك (22 في المائة) والينابيع والمروج (14 في المائة). ومع ذلك، شهدت جميع مناطق الشقق زيادات إيجارية أعلى على أساس سنوي، حيث شهدت المناطق ذات الأسعار المعقولة أكبر الزيادات، بما في ذلك ديسكفري جاردنز (32 في المائة)، تليها مدينة دبي الرياضية (28 في المائة) ودبي لاند (24 في المائة)".