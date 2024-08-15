15%ارتفاع إيجارات دبي بعد تحديث المؤشر
ارتفعت الإيجارات في دبي بنسبة تصل إلى 15 في المائة منذ تحديث مؤشر الإيجارات الذي أصدرته مؤسسة تنظيم العقارات (ريرا) في وقت سابق من شهر مارس/آذار هذا العام.
قال "براثيوشا جورابو"، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في "كوشمان آند ويكفيلد كور": "تم تحديث مؤشر الإيجارات في وقت سابق من هذا العام ليعكس الزيادات في الإيجارات، حيث شهدت معظم المناطق زيادات في نطاق 8 إلى 15 في المائة. وعلى الرغم من زيادة المؤشر، فقد شهدنا عدداً أكبر من عمليات التجديد مقارنة بالإيجارات الجديدة حيث يتطلع المستأجرون إلى التجديد في المباني القائمة حيث تظل الإيجارات الجديدة أعلى من التجديدات،"
ارتفعت الإيجارات، التي كانت أعلى بنسبة 64% عن الربع الأول من عام 2020 قبل جائحة كوفيد-19، بنسبة 19% في الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي. وقد أدى هذا الارتفاع المستمر على مدى الأرباع الأربعة عشر الماضية إلى قيام المزيد من المستأجرين بتجديد عقودهم.
ارتفعت إيجارات الفلل في دبي بنسبة 21% في الفئة الاقتصادية، و12% في الفئة العادية ، و1% في المناطق الرئيسية، بينما ارتفعت الإيجارات للفئات الثلاث في قطاع الشقق بنسبة 27% و19% و14% على التوالي، خلال الربع الثاني من عام 2024. وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة كوشمان آند ويكفيلد كور يوم الخميس.
ومع ذلك، يمكننا رؤية علامات الاعتدال في تأجير الفلل ومبيعات المساكن الثانوية، مع استقرار أحجام المعاملات.
قالت براثيوشا جورابو"لقد شهدنا استقراراً نسبياً في إيجارات الفلل في جميع أنحاء المدينة، والتي ارتفعت بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لقد شهدنا نسبة أعلى من المستأجرين الذين يستمرون في التجديد، حيث شهد عدد التجديدات في الربع الثاني من عام 2024 زيادة بنسبة 14 في المائة. وعلى غرار التوجهات التي شوهدت في سوق المبيعات، شهدت الإيجارات في مناطق الشقق متوسطة الحجم أكبر ارتفاع في الإيجارات، في حين شهدت المناطق الرئيسية مستويات أقل من الزيادة،"
وأضافت جورابو أن المناطق المتوسطة والفقيرة تتعافى من المستويات المنخفضة عبر التاريخ، في حين شهدت السوق الرئيسية زيادات أكثر حدة في وقت سابق من دورة السوق خلال عامي 2022 و2023، والتي أصبحت الآن مستقرة.
وأضافت: "يستمر سوق الإيجارات في كونه لصالح الملاك، مع ارتفاع الإيجارات عبر جميع الفئات، على الرغم من أن وتيرة النمو قد تباطأت مقارنة بالعام الماضي. إلا أن الدخل الأسري لا يواكب ارتفاع الإيجارات، مما يؤدي إلى تقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل أكبر."
وأضافت أن "الفلل في "جميرا فيليج سيركل" شهدت أعلى زيادة سنوية بنسبة 40 في المائة، تليها جميرا بارك (22 في المائة) والينابيع والمروج (14 في المائة). ومع ذلك، شهدت جميع مناطق الشقق زيادات إيجارية أعلى على أساس سنوي، حيث شهدت المناطق ذات الأسعار المعقولة أكبر الزيادات، بما في ذلك ديسكفري جاردنز (32 في المائة)، تليها مدينة دبي الرياضية (28 في المائة) ودبي لاند (24 في المائة)".
وأوضحت رئيسة الأبحاث والاستشارات في شركة كوشمان آند ويكفيلد كور أن سوق الإيجار أظهر بعض مستويات الاستقرار، حيث كان عدد قوائم الإيجار التي لم تشهد أي تغيير في السعر المدرج متطابقاً تقربياً خلال النصف الأول من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. في الواقع، قالت إن ما يقرب من 21 في المائة من قوائم الإيجار في النصف الأول من عام 2024 شهدت انخفاض السعر المدرج مقارنة بنحو 17 في المائة في النصف الأول من عام 2023.
وبحسب شركة كوشمان آند ويكفيلد كور، واصلت أسعار المبيعات في جميع أنحاء المدينة مسارها التصاعدي للربع السادس عشر على التوالي بزيادة قدرها 21 في المائة على أساس سنوي. وأضافت: "لقد شهدنا اعتدالاً نسبياً في زيادات أسعار المبيعات في المناطق الرئيسية والمناطق ذات الأسعار المعقولة، على الرغم من تأثير ذلك بشكل كبير على قدرتها على تحمل التكاليف".
وتُعد أسعار المبيعات الأولية على المخطط أعلى من أسعار المبيعات الثانوية على المخطط في معظم مناطق دبي والمشاريع على المخطط. ورغم أن الفارق النسبي لا يزال في خانة الآحاد، إلا أنه يشير إلى أن البائعين يكافحون لمضاهاة الأسعار الأصلية ويبيعون بأقل قليلاً من القيمة السوقية للخروج. وأضافت جورابو أن هذا الاتجاه يستحق المتابعة، حيث قد ينمو في الأرباع المقبلة مع دخول المزيد من المعروض على المخطط إلى السوق.