145% زيادة صافي أرباح "إن إم دي سي" للطاقة
أعلنت شركة "إن إم دي سي" للطاقة (شركة الجرافات البحرية الوطنية للطاقة)، التابعة لمجموعة "إن إم دي سي"، عن نتائج مالية قوية للربع الثالث، وذلك في أول إعلانٍ لأرباحها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسجّلت شركة "إن إم دي سي" للطاقة نمواً قوياً في صافي أرباحها بنسبة 145% على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليصل إلى 402 مليون درهم، مقارنةً بـ 164 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى الأداء التشغيلي المتميز والتوسع المدروس في المشاريع الجديدة. كما ارتفعت إيرادات الشركة بشكل كبير لتبلغ 3.975 مليار درهم، بزيادة قدرها 110% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وحققت الشركة معدلات نمو غير مسبوقة في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلةً 904 ملايين درهم، بزيادة قدرها 122% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. ووصلت الإيرادات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.78 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 96% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وانطلقت رحلة شركة "إن إم دي سي" للطاقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2024 بعد الطرح العام الأولي الذي شهد إقبالاً كبيراً تجاوز 31.3 مرة.
وأكد محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي" للطاقة، على دور الشركة المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال تأمين موارد الطاقة وتمكين مختلف الشركات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تمكين الأفراد في شتى مجالات الحياة. وأضاف: "يعكس أداؤنا المالي المتميز لهذا الربع قيم المرونة والانضباط والطموح التي نتحلى بها، في حين يؤكد طرحنا العام الأولي التاريخي على تطلعاتنا المستقبلية الطموحة. وسنعمل في المرحلة المقبلة على توثيق التعاون مع شركائنا لخلق فرص جديدة وواعدة".
وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي" للطاقة: "يسعدنا أن نُعلن عن هذه النتائج القوية، والتي تُعدّ إنجازاً رئيسياً لنا منذ إدراجنا في السوق. لقد أسهم تركيزنا المستمر على المشاريع الاستراتيجية في نمو إيراداتنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك بفضل مساهمة مشاريع هامة مثل: مشروع الحيل وغشا، واستدامة، وميرام، والرويس للغاز الطبيعي المسال، وزاكوم السفلي، ونظام أرامكو لإصدار العقود وأمر الشراء. كما نعتز بحصولنا على اعتراف وشهادة برنامج الصناعة "4.0" من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس جهودنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ".
واضاف : "تُواصل شركة "إن إم دي سي" للطاقة دفع أعمالنا نحو الريادة الحقيقية في مجال الاستدامة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنّ إدراجنا الناجح هذا الربع هو انعكاسٌ قوي للمكانة التي نتجه إليها كشركة، مما يُمهّد الطريق لمزيد من النجاحات. ونحن على أتمّ الاستعداد للبناء على زخم أدائنا المالي القوي في الربع الثالث لتقديم المزيد من القيمة لمساهمينا."
وتتطلع الشركة نحو تحقيق المزيد من النمو في المستقبل، حيث تعمل على ترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، ودعم أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى دمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتها. وقد حصلت الشركة مؤخراً على عقد بقيمة 254.6 مليون دولار أمريكي من شركة أدنوك للغاز للمرحلة التالية من برنامج "استدامة" لتحسين شبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز.
وفي أغسطس 2024، حصلت شركة "إن إم دي سي" للطاقة على اعتراف وشهادة برنامج الصناعة "4.0" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك تقديراً لجهودها في توظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة التشغيلية، ودعم النمو المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.