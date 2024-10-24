145% زيادة صافي أرباح "إن إم دي سي" للطاقة

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي" للطاقة: "يسعدنا أن نُعلن عن هذه النتائج القوية، والتي تُعدّ إنجازاً رئيسياً لنا منذ إدراجنا في السوق. لقد أسهم تركيزنا المستمر على المشاريع الاستراتيجية في نمو إيراداتنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك بفضل مساهمة مشاريع هامة مثل: مشروع الحيل وغشا، واستدامة، وميرام، والرويس للغاز الطبيعي المسال، وزاكوم السفلي، ونظام أرامكو لإصدار العقود وأمر الشراء. كما نعتز بحصولنا على اعتراف وشهادة برنامج الصناعة "4.0" من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس جهودنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ".