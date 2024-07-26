14% نمو أرباح"التجاري الدولي"في النصف الأول
أعلن البنك التجاري الدولي يوم الخميس أنّ صافي الأرباح قبل الضريبة قد ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي من 78.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 89.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6%، حيث ارتفعت من 11.4 مليار درهم في يونيو 2023 إلى 14.2 مليار درهم في يونيو 2024. أما القروض والسلفيات، فقد نمت بنسبة 1.9%، من 12.3 مليار درهم في يونيو 2023 إلى 12.5 مليار درهم في يونيو 2024، وقد تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.3% في يونيو 2024.
وشهدت ودائع العملاء زيادة ملحوظة بنسبة 24.6% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 11.4 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مما يعكس جهود البنك التجاري الدولي الناجحة في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز منتجات الودائع. علاوة على ذلك، ارتفعت قروض وسلف البنك بشكل مطرد بنسبة 1.9%، من 12.3 مليار درهم إلى 12.5 مليار درهم على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وذلك بفضل برامج الإقراض المستهدفة الناجحة بالإضافة إلى العروض التنافسية للقروض.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يسعدني أن أعلن أن البنك التجاري الدولي قد أنهى النصف الأول من العام بقوة، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجياتنا بنجاح وتلبية احتياجات عملائنا المتنامية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نهدف إلى تعزيز تجربة عملاء البنك التجاري الدولي من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة وتبسيط العمليات واستخدام التكنولوجيا لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وفي نهاية المطاف، تتماشى استراتيجيتنا تماماً مع التزامنا بدعم الازدهار الاقتصادي المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على ثقة من أنه من خلال البناء على هذا الزخم في النصف الثاني من العام، سنستمر في تقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومستثمرينا والمجتمعات التي نخدمها."