14% نمو أرباح"التجاري الدولي"في النصف الأول

أعلن البنك التجاري الدولي يوم الخميس أنّ صافي الأرباح قبل الضريبة قد ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي من 78.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 89.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6%، حيث ارتفعت من 11.4 مليار درهم في يونيو 2023 إلى 14.2 مليار درهم في يونيو 2024. أما القروض والسلفيات، فقد نمت بنسبة 1.9%، من 12.3 مليار درهم في يونيو 2023 إلى 12.5 مليار درهم في يونيو 2024، وقد تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 15.3% في يونيو 2024.