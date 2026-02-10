13.73 مليار درهم عمولات وسطاء العقارات بدبي 2025

أظهرت سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن حوالي 39,776 وسيطًا عقاريًا حققوا مجتمعين ما لا يقل عن 13.736 مليار درهم كعمولات من 215,741 عملية بيع بقيمة معاملات تجاوزت 686.8 مليار درهم في دبي عام 2025.
من إجمالي عدد معاملات البيع، شملت 149,290 معاملة بيعًا أوليًا للعقارات بقيمة إجمالية بلغت 448.1 مليار درهم. ووصل عدد المعاملات في إعادة بيع العقارات إلى 66,451 معاملة بقيمة 238.8 مليار درهم في عام 2025.
عادة ما يحصل الوسطاء العقاريون المرخصون على عمولة لا تقل عن 2 بالمائة من المبيعات – والتي تتراوح في معظم الحالات إلى 5 بالمائة، اعتمادًا على المطور العقاري وظروف السوق المعينة.
اعتبارًا من يناير 2026، يوجد ما يقرب من 39,776 وسيطًا عقاريًا نشطًا ومرخصًا في دبي، مما يمثل زيادة كبيرة مدفوعة بالقطاع العقاري المزدهر في المدينة’s. يعكس هذا العدد تدفقًا سريعًا للمهنيين الجدد إلى السوق، مع أكثر من 7,900 وكالة وساطة مسجلة بحلول نهاية عام 2025، ارتفاعًا من 1,200 في منتصف عام 2025.
شركات الوساطة العقارية هي شركات مرخصة تعمل كوسطاء، وتسهل بيع وتأجير وإدارة العقارات بين المشترين والبائعين. توظف هذه الشركات وكلاء لإدارة القوائم والمفاوضات والمعاملات، وغالبًا ما تقدم الشركات الكبرى خدمات متخصصة للعقارات السكنية أو التجارية أو العقارات قيد الإنشاء.
بينما يتجه المزيد والمزيد من الخريجين الشباب إلى وظائف الوساطة العقارية، يركز الوسطاء ذوو الخبرة الآن على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمطورين العقاريين – الذين يرغبون في شركاء مبيعات موثوقين لمشاريعهم.
يتولى بعض الوسطاء العقاريين، مثل مجموعة One Broker Group على سبيل المثال، المشاريع العقارية الجديدة على أساس تسليم المفتاح، حيث يقدمون مبيعات حصرية شاملة – أو مهمة اكتتاب كاملة للمشروع. بموجب هذا المخطط، يضمن الوسيط البيع الكامل للمشروع. وهذا يمكّن المطور من التركيز بشكل كامل على تطوير المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، بينما تتولى شركة الوساطة المسؤولية الكاملة عن عمليات المبيعات والتسويق للمشروع.
تجاوز دفتر طلبات المبيعات الحالي لمجموعة One Broker Group، وهي شركة استشارية عقارية حصرية مقرها دبي، 29 مليار درهم عبر 16 مشروعًا، بما في ذلك 12 مشروعًا عقاريًا و4 مشاريع ضيافة بقيمة تطويرية تبلغ 20 مليار درهم. وهذا يضع الشركة في موقع ريادي في سوق العقارات عالي النمو في الإمارات العربية المتحدة.
كما استحوذت على حصة كبيرة في سوق العقارات الفندقية حيث تقوم حاليًا بتسويق أربعة مشاريع ضيافة فاخرة ذات علامات تجارية بقيمة تطويرية مجمعة تصل إلى 9 مليارات درهم في الإمارات العربية المتحدة. وتعمل مجموعة One Broker Group مع بعض العلامات التجارية العالمية المرموقة في مجال الضيافة مثل جي دبليو ماريوت، فنادق دبليو، دبل تري باي هيلتون، وذا لاكشري كولكشن – في دبي ورأس الخيمة.
مجموعة ون بروكر هي شركة استشارية عقارية مقرها دبي تساعد مطوري العقارات على تسويق وبيع ممتلكاتهم – بحيث يمكن للمطور التركيز بشكل أكبر على بناء المشروع وتسليمه بينما تقوم مجموعة ون بروكر ببيع المشروع بصفتها وكيلها الحصري.
“إحدى أكبر المشاكل التي يواجهها مطورو العقارات هي بيع المشروع بالكامل وتحصيل الدفعات في الوقت المحدد حتى يتمكن بناء المشروع وتسليمه من السير وفق الجدول الزمني. حسناً، نحن نحل هذه المشكلة – بصفتنا الشريك الحصري للمطور في المبيعات والتسويق. نحن نقدم حلول مبيعات وتسويق شاملة، بما في ذلك تحديد موقع المنتج، والتسعير، وخطط الدفع، وما إلى ذلك، حتى يتمكن مطور العقارات والمالكون من التركيز على البناء وتسليم المشروع،” يقول عمر بن فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ون بروكر. “كشريك، ننخرط في المشاريع في مرحلة مبكرة جداً – مرحلة المفهوم والتصميم – ونساعد في تحديد موقع المشروع وتطوير استراتيجية لتسويقه وبيعه بالكامل والبدء في تحصيل الدفعات للمطور – حتى يتمكنوا من مواصلة البناء. هذا النموذج العملي يعمل بشكل جيد جداً لجميع أصحاب المصلحة.
“بالنسبة للمطورين، فإنه يزيل أي توتر بشأن البيع – أو نقصه – حيث نتولى نحن الأمر بالكامل. لذا، لا يتعين على المطور توظيف فريق مبيعات وتسويق. نصبح نحن شريكهم وواجهتهم في السوق. بالنسبة لنا، يعمل هذا النموذج لأننا نبقى وكيل المبيعات الوحيد – بدون أي منافسة أخرى — ونحشد مواردنا في السوق لبيع العقارات بالكامل،” يقول.
تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها التنظيمي – مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) – ممارسة الوساطة العقارية، لضمان أعلى مستوى من الاحترافية. يجب على جميع الوسطاء الخضوع لتدريب مهني والحصول على ترخيص للممارسة.
قال عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالأشخاص، مشيراً إلى أن قوة القطاع العقاري تنبع من كفاءة قوته العاملة ومن توفير الفرص للمواهب الطموحة لتطوير مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم، وبناء مسارات وظيفية واضحة تستند إلى المعرفة والثقة والتمكين، مما يساهم في نهاية المطاف بشكل إيجابي في استدامة ونمو القطاع. “يأتي هذا النهج في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في دبي إنجازاً غير مسبوق، حيث تجاوزت قيمة المعاملات العقارية في عام 2025 مبلغ 917 مليار درهم، وهو أداء يعكس مرونة السوق، ووضوح الرؤية، والتوافق التام مع أهداف استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033،” قال.
يرتبط نجاح القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة بكفاءة الوسطاء العقاريين والشركات الاستشارية – الذين يحققون الإنجازات من خلال جذب المشترين والمستثمرين إلى الإمارات – ويساعدون في بيع المشاريع بالكامل. في الواقع، هم صناع التغيير الحقيقيون في الصناعة. إنهم الأبطال المجهولون الحقيقيون في الصناعة، الذين يضخون مليارات العملات الأجنبية في الصناعة ويمولون المشاريع حتى اكتمالها.
في النصف الأول من عام 2025، حقق وسطاء العقارات في دبي أكثر من 3.23 مليار درهم (880 مليون دولار أمريكي) كدخل عمولة، وهو ما يقارب ضعف 1.62 مليار درهم التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة في عام 2024. وقد كان هذا الارتفاع القياسي مدفوعاً بـ 42,181 معاملة، مع ارتفاع العدد الإجمالي للوسطاء المسجلين إلى 32,978، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2025، يوجد أكثر من 29,500 وسيط عقاري مسجل في دبي، بما في ذلك 6,714 وافدًا جديدًا، مما يسلط الضوء على سوق سريع النمو وشديد التنافسية واحترافي بشكل متزايد. يدعم هؤلاء الوسطاء 1,223 مكتب وساطة مسجل، مما سهل أكثر من 42,000 معاملة في النصف الأول من عام 2025 وحده.