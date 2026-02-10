13.73 مليار درهم عمولات وسطاء العقارات بدبي 2025

قال عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالأشخاص، مشيراً إلى أن قوة القطاع العقاري تنبع من كفاءة قوته العاملة ومن توفير الفرص للمواهب الطموحة لتطوير مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم، وبناء مسارات وظيفية واضحة تستند إلى المعرفة والثقة والتمكين، مما يساهم في نهاية المطاف بشكل إيجابي في استدامة ونمو القطاع. “يأتي هذا النهج في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في دبي إنجازاً غير مسبوق، حيث تجاوزت قيمة المعاملات العقارية في عام 2025 مبلغ 917 مليار درهم، وهو أداء يعكس مرونة السوق، ووضوح الرؤية، والتوافق التام مع أهداف استراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033،” قال.