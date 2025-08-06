1.3% نمو مؤشر سوق العراق للأوراق المالية

شهد شهر يوليو أيضًا العديد من التطورات الاقتصادية الكلية الرئيسية. فقد استكمل صندوق النقد الدولي مشاوراته بشأن المادة الرابعة لعام 2025، متوقعًا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% ومعدل تضخم بنسبة 2.9%، مع حثّه على الإصلاح المالي وتنويع الاقتصاد. واحتل العراق المرتبة الثالثة عربيًا في إصدار البطاقات المصرفية، مما يعكس نموًا سريعًا في المدفوعات الرقمية. إضافةً إلى ذلك، وافق البنك الدولي على مشروع تحديث سكك حديدية بقيمة 930 مليون دولار، واعتمد العراق رسميًا نظام النقل البري الدولي (TIR)، جاعِلًا من نفسه مركزًا تجاريًا إقليميًا.