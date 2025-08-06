1.3% نمو مؤشر سوق العراق للأوراق المالية

ارتفع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية (RSISX) بنسبة 1.3% في يوليو، متفوقًا على نظرائه في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية (-2.2%)، والبحرين (+0.6%)، والكويت (+1.2%). ومن أبرز محركات النمو مصرف المنصور، والمصرف الأهلي العراقي، والمصرف التجاري الإسلامي العراقي، وآسياسيل.
سجل مؤشر العائد الإجمالي لبورصة RSISX (RSISXTR) ارتفاعًا بنسبة 2.4% في يوليو، مدعومًا بنشاط توزيعات الأرباح، بقيادة شركة بغداد للمشروبات الغازية (0.36 دينار عراقي للسهم، وعائد 7.5%). وشملت الجهات الأخرى المساهمة في توزيعات الأرباح خلال الشهر شركة دار السلام للتأمين (7.7%)، ومصرف الجنوب الإسلامي (3.1%)، وشركة المعمورة للاستثمار العقاري (0.9%).
علّق توبا تان كاراكايا، محلل الأسهم في شركة ربيع للأوراق المالية، قائلاً: "حافظ زخم السوق على مرونته في يوليو، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي البنوك والاتصالات. ولا تزال عوائد الأرباح تعكس أساسيات الشركات السليمة، في حين تُعزز الإصلاحات الاقتصادية الكلية والتزامات البنية التحتية ثقة المستثمرين على المدى الطويل".
ارتفع حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 45% على أساس شهري، ليصل إلى 25.3 مليون دولار أمريكي. وتصدر قطاع المصارف النشاط بحصة بلغت 66.6%، تلاه قطاع الصناعة (14.9%)، ثم قطاع الاتصالات (11.1%)، ثم قطاع الزراعة (3.1%)، ثم قطاع الخدمات (2.9%)، ثم قطاع الفنادق والسياحة (1.3%). في المقابل، انخفض حجم التداول خارج البورصة (OTC) بنسبة 86% ليصل إلى 37.4 ألف دولار أمريكي.
سجلت 27 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها خلال يوليو، حيث ارتفعت أسهم 13 شركة بأكثر من 5%، بينما تجاوزت أسهم 10 شركات نسبة 10%. ومن أبرز الشركات أداءً بنك كردستان الدولي الإسلامي (+52.2%) وبنك العطاء الإسلامي (+50.0%).
شهد شهر يوليو أيضًا العديد من التطورات الاقتصادية الكلية الرئيسية. فقد استكمل صندوق النقد الدولي مشاوراته بشأن المادة الرابعة لعام 2025، متوقعًا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% ومعدل تضخم بنسبة 2.9%، مع حثّه على الإصلاح المالي وتنويع الاقتصاد. واحتل العراق المرتبة الثالثة عربيًا في إصدار البطاقات المصرفية، مما يعكس نموًا سريعًا في المدفوعات الرقمية. إضافةً إلى ذلك، وافق البنك الدولي على مشروع تحديث سكك حديدية بقيمة 930 مليون دولار، واعتمد العراق رسميًا نظام النقل البري الدولي (TIR)، جاعِلًا من نفسه مركزًا تجاريًا إقليميًا.