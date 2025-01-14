13% توقعات ارتفاع إنفاق المستهلكين في الإمارات 2025
أظهرت دراسة نُشرت يوم الاثنين أن الإمارات على وشك تحقيق زيادة صافية بنسبة 13 في المائة في نوايا إنفاق المستهلكين لعام 2025، مما يجعلها الأعلى نمواً على مستوى العالم.
في المقابل، تظهر نوايا الإنفاق العالمي انخفاضاً صافياً بنسبة 12 في المائة، وفقاً لتقرير توقعات المستهلك العالمي لعام 2025 الذي نشرته شركة الاستشارات العالمية أليكس بارتنرز.
ويسلط التقرير، الذي يستند إلى ردود أكثر من 15 ألف مستهلك في تسع دول، الضوء على الزيادات المتوقعة في الإنفاق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب تفوقها قيود الإنفاق المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنفاق العام المقبل بشكل أكبر عن مستوياته المنخفضة بالفعل هذا العام، مما يشير إلى عام آخر مليء بالتحديات للصناعات العالمية التي تتعامل مع المستهلكين.
وتتسم الزيادة المتوقعة في الإنفاق بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالثبات عبر جميع مستويات الدخل، ولكنها تبرز بشكل خاص بين المتسوقين من ذوي الدخل المرتفع. ومن بين الفئات العمرية، من المتوقع أن يقود المتسوقون الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً (27%) الزيادة في الإنفاق عبر قطاعات التجزئة، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح ومتطلبات الأسر الناشئة والمتوسعة. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يحافظ المتسوقون الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً على عاداتهم الإنفاقية الحالية (85%) أو يقللون بشكل كبير من إنفاقهم (27%)، حيث يتحول العديد من هذه الفئة العمرية ليصبح لديهم معالين مستقلين مالياً.
وقال هشام عبد الخالق، الشريك والمدير الإداري: "إن هذا التفاؤل الاستهلاكي الإقليمي مدفوع بتوقعات اقتصادية كلية أكثر إيجابية وانخفاض الحاجة إلى الادخار. وتترجم هذه الثقة إلى زيادة الإنفاق المتوقع في جميع القطاعات، وخاصة في السلع الغذائية والملابس، ليس فقط بسبب الضغوط التضخمية ولكن أيضاً بسبب عمليات الشراء الفاخرة والاستعداد العام للإنفاق بتفاؤل".
وسجلت السلع الغذائية أعلى زيادة في الإنفاق (47%)، مدفوعة بمزيج من ارتفاع الدخول المتاحة، وتضخم الأسعار، والترقية بين المتسوقين من ذوي الدخل المرتفع. وتبعتها الملابس (41%) باعتبارها ثاني أعلى شريحة من حيث زيادة الإنفاق، مدفوعة بنمو الدخول المتاحة وتوسع عروض العلامات التجارية الفاخرة. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق على السلع الغذائية، يسعى المستهلكون إلى الادخار من خلال التخطيط الأفضل والتحول إلى تجار التجزئة بأسعار معقولة، والاعتماد بشكل أقل على العروض الترويجية مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي فئات المشتريات غير المتعلقة بالسلع الغذائية، يوفر المستهلكون المال من خلال التخطيط لعمليات الشراء بطريقة أكثر استراتيجية وتجنب فئات معينة تماماً.
يظل تناول الطعام خارج المنزل فئة مثيرة للانقسام: ففي حين يخطط ثلث المستهلكين في دولة الإمارات لإنفاق المزيد على تناول الطعام خارج المنزل، ينوي 34% على مستوى العالم إنفاق أقل، بينما يخطط 19% فقط لزيادة نفقات تناول الطعام.
وتكتسب وسائل الترفيه خارج المنزل زخماً متزايداً، حيث ينوي 41% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة إنفاق المزيد، تليها نسبة 33% في المملكة العربية السعودية، و28% في الصين.
إذا كان لدى المستهلكين المزيد من المال لإنفاقه في عام 2025، فإن أولويات المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ستكون السفر والعطلات (26 في المائة) تليها الادخار وعدم الإنفاق أكثر (20 في المائة) ثم السلع الغذائية (18 في المائة).
"وعلى الرغم من النمو الشامل الذي تشهده المنطقة، فإن التقسيم الاستهلاكي لا يزال سائداً. ومع تزايد انتشار تجار التجزئة الذين يبيعون السلع المخفضة في السوق، يتجه بعض المستهلكين إلى تجار التجزئة الأقل تكلفة والعلامات التجارية ذات القيمة العالية، وخاصة في مجال السلع الغذائية. وهناك تحديات تتعلق بالربحية تواجه بعض الشركات في المنطقة، إلى جانب تقارير عن انخفاض الاستثمارات وعمليات التشغيل الرشيدة. ورغم أن هذا لم يؤثر بعد على معنويات المستهلكين، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى مراقبة مع تطور السوق في العام المقبل"، كما قال عبد الخالق.