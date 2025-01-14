13% توقعات ارتفاع إنفاق المستهلكين في الإمارات 2025

"وعلى الرغم من النمو الشامل الذي تشهده المنطقة، فإن التقسيم الاستهلاكي لا يزال سائداً. ومع تزايد انتشار تجار التجزئة الذين يبيعون السلع المخفضة في السوق، يتجه بعض المستهلكين إلى تجار التجزئة الأقل تكلفة والعلامات التجارية ذات القيمة العالية، وخاصة في مجال السلع الغذائية. وهناك تحديات تتعلق بالربحية تواجه بعض الشركات في المنطقة، إلى جانب تقارير عن انخفاض الاستثمارات وعمليات التشغيل الرشيدة. ورغم أن هذا لم يؤثر بعد على معنويات المستهلكين، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى مراقبة مع تطور السوق في العام المقبل"، كما قال عبد الخالق.