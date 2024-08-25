1.3 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

وكتب سموه: "قبل سنوات وضعنا أهدافاً اقتصادية وطنية طموحة، تستهدف الوصول إلى 4 تريليونات درهم تجارة خارجية بحلول عام 2031، وهو الهدف الذي كان يُنظر إليه على أنه صعب للغاية في ذلك الوقت. واليوم، تُظهر أرقام النصف الأول من عام 2024 أن صادراتنا في ستة أشهر فقط تعادل ما كنا نصدره في عام كامل قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019".