1.3 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً كبيراً، حيث وصلت قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، وذلك حسبما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد سموه تحقق الإنجاز بقيادة صاحب السمو لشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الأحد.
وكتب سموه: "قبل سنوات وضعنا أهدافاً اقتصادية وطنية طموحة، تستهدف الوصول إلى 4 تريليونات درهم تجارة خارجية بحلول عام 2031، وهو الهدف الذي كان يُنظر إليه على أنه صعب للغاية في ذلك الوقت. واليوم، تُظهر أرقام النصف الأول من عام 2024 أن صادراتنا في ستة أشهر فقط تعادل ما كنا نصدره في عام كامل قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019".
وأضاف أن "تجارتنا الخارجية تقترب من 1.4 تريليون درهم خلال الأشهر الستة المقبلة، مع نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 25%، ونستهدف تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية بنهاية العام الجاري".
وأكد صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، وقال: "تعززت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف دول العالم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 10% مع الهند، و15% مع تركيا، و41% مع العراق، ما يجعل العراق الوجهة الأولى لصادرات الإمارات، تليها الهند وتركيا وغيرها".
وأضاف سموه أنه "بينما يبلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5 في المائة، فإن تجارتنا الخارجية نمت بنسبة 11.2 في المائة سنويا، ونحن نواصل التقدم نحو أهدافنا".
وأشاد سموه في ختام كلمته بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "الذي رسّخ علاقات دولية متميزة مع دول العالم، ومن خلال الجهود الدؤوبة لآلاف فرق العمل من القطاعين العام والخاص".
وقال صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام كلمته "إن العلم يرتفع، والأمة والمنطقة تزدهر، ومستقبلنا أكثر إشراقا وأعلى وأكثر إشراقا".
نمو التجارة
وحققت صادرات الإمارات غير النفطية لأهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 28.7%، فيما شهدت جميع الدول الأخرى زيادة في التجارة بنسبة 12.6%. وتصدرت الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور قائمة أهم فئات صادرات الإمارات في النصف الأول من عام 2024، حيث نمت مجتمعة بنسبة 36.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما نمت السلع الأخرى بنسبة 1%.
وبلغت قيمة إعادة التصدير 345.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بنمو 2.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبزيادة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وسجلت إعادة التصدير مع الشركاء التجاريين الرئيسيين نمواً، خاصة مع المملكة العربية السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر. وانضمت كازاخستان إلى قائمة أبرز شركاء إعادة التصدير، حيث تضاعف نموها تقريباً بسبب زيادة إعادة تصدير أجهزة الهاتف.
وبشكل عام، نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 7.6% مع أكبر عشرة شركاء تجاريين. وكانت الهواتف والماس أبرز السلع المعاد تصديرها، مع تسجيل أعلى معدل نمو في إعادة تصدير أجزاء الطائرات والسيارات ومركبات نقل البضائع.
وتقترب واردات الإمارات غير النفطية من 800 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بنمو 11.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ويتم إعادة تصدير جزء كبير من هذه الواردات. ونمت الواردات من أكبر عشر أسواق بنسبة 7.2%، لتمثل أكثر من 48.7% من إجمالي الواردات.
وتسجل بقية الدول، التي تمثل 51.3% من واردات الإمارات، نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.