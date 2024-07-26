128% نمو أرباح "ستاليونز الإمارات" في النصف الأول

وقال كايد علي خورما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاليونز الإمارات": "يمثل النمو الذي حققناه في الإيرادات والأرباح التشغيلية في النصف الأول من هذا العام إنجازاً مالياً مهماً آخر ضمن سلسلة من الإنجازات الأخيرة للمجموعة. تعكس هذه الإنجازات قدرتنا على الربط السريع بين عروض أعمالنا الرائدة وفرص النمو التي تحقق قيمة لمساهمينا وتساهم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. مع النظر إلى ما تبقى من العام، فإن مركزنا المالي القوي يوفر أساساً متيناً لتعزيز قدراتنا الرائدة في السوق ولتحقيق نجاحات أكبر".