128% نمو أرباح "ستاليونز الإمارات" في النصف الأول
أعلنت مجموعة "ستاليونز الإمارات"، الرائدة في تقديم حلول القوى العاملة وقطاع البناء والعقارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، يوم الخميس عن تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 119 مليون درهم للنصف الأول من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 128% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتجاوزت نتائج الأرباح القوية كل التوقعات، حيث يعكس الأداء المالي المتميز لمجموعة "ستاليونز الإمارات" النمو السريع للمجموعة وتركيزها الاستراتيجي وأساسيات الأعمال القوية. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة زيادة كبيرة في إيراداتها التي بلغت 640 مليون درهم، بزيادة مذهلة بنسبة 140% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو العضوي والتوسع الاستراتيجي.
كما استمرت أصول المجموعة في التوسع، لتصل إلى 3.38 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بشهر ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بديسمبر 2023. كما بلغت قيمة السهم الدفترية 9.59 درهماً، مما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بديسمبر 2023.
وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ستاليونز الإمارات": "لقد تقدمت مجموعة "ستاليونز الإمارات" بسرعة وحسم في عام 2024، حيث يسلط نمو أرباحنا الإجمالي هذه الفترة الضوء على طموحنا المستمر والأساسيات القوية لأعمالنا. كما يعكس هذا النمو غير المسبوق التزامنا بتحسين العمليات وسعينا نحو التميز في جميع المجالات. وبينما نواصل استكشاف فرص جديدة، لا سيما في القطاعات المستقبلية، فإننا نتمتع بمكانة فريدة لتحسين وإعادة تعريف قدرتنا التنافسية".
وقال كايد علي خورما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستاليونز الإمارات": "يمثل النمو الذي حققناه في الإيرادات والأرباح التشغيلية في النصف الأول من هذا العام إنجازاً مالياً مهماً آخر ضمن سلسلة من الإنجازات الأخيرة للمجموعة. تعكس هذه الإنجازات قدرتنا على الربط السريع بين عروض أعمالنا الرائدة وفرص النمو التي تحقق قيمة لمساهمينا وتساهم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. مع النظر إلى ما تبقى من العام، فإن مركزنا المالي القوي يوفر أساساً متيناً لتعزيز قدراتنا الرائدة في السوق ولتحقيق نجاحات أكبر".