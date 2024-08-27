128 ألف شركة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكها المرأة الإماراتية

وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال إن المرأة الإماراتية تشكل قوة اقتصادية مهمة حيث يبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لها أكثر من 128.412 شركة، ونحو 135.171 مشروعاً تملكها سيدات الأعمال الإماراتيات في الدولة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نهج استشرافي لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.