128 ألف شركة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكها المرأة الإماراتية
أعلنت وزارة الاقتصاد، عشية يوم المرأة الإماراتية، أن عدد التراخيص التجارية الصادرة للمواطنات الإماراتيات ارتفع بنسبة 23% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 26 أغسطس/آب الماضي في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن المرأة الإماراتية تشكل اليوم جزءاً رئيسياً من العمل الاقتصادي في الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية المملوكة للمرأة الإماراتية في الدولة 135.171 رخصة حتى 26 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 23% مقارنة بـ 109.871 رخصة بنهاية العام 2023.
وأضاف المري أن "هذه المشاريع تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك السياحة والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والأنشطة الإبداعية والتأمين".
وقالت المري: «نحن فخورون بما حققته المرأة الإماراتية، حيث استطاعت أن تكتب قصص نجاح ملهمة في مختلف المجالات والتخصصات، ما جعلها محط أنظار الجميع وإعجابهم بقدراتها وكفاءاتها ومهاراتها التي تؤكد أنها عنصر مهم في أي عمل تقوم به».
وأشار إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكثر من 128.400 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة لإماراتيات
وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال إن المرأة الإماراتية تشكل قوة اقتصادية مهمة حيث يبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لها أكثر من 128.412 شركة، ونحو 135.171 مشروعاً تملكها سيدات الأعمال الإماراتيات في الدولة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نهج استشرافي لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت المزروعي إن الجهود الوطنية مستمرة في العمل على إطلاق المزيد من البرامج والمشاريع الداعمة لتحفيز سيدات الأعمال الإماراتيات على الانخراط في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت موزة عبيد الناصري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن الدائرة خصصت جهوداً كبيرة لدعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة.
وأضافت الناصري: «يتجلى ذلك في الارتفاع المستمر في عدد الرخص التجارية الصادرة للمرأة الإماراتية في أبوظبي، لتصل إلى 27331 رخصة في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2023».
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن عدد الموظفات العاملات في الهيئة يبلغ 1938 موظفة في كافة أقسامها.
وأضاف الطاير أن "هذا يشمل 836 موظفة في القطاع الهندسي والفني، والعديد من الموظفات في مناصب قيادية، ونحو 1147 موظفة تشغلن وظائف إشرافية، وتشكل الموظفات الإماراتيات 84.57% من إجمالي القوى العاملة النسائية".
83% من سكان الإمارات مستوحون من المرأة الإماراتية
وفي الوقت نفسه، كشف استطلاع رأي جديد شمل 1000 من سكان الإمارات العربية المتحدة، ونشر يوم الثلاثاء، أن 83% من المشاركين في الإمارات مستوحون من إنجازات المرأة الإماراتية على مدى السنوات الخمس الماضية.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة فولكس واجن أبوظبي وأجرته شركة يوجوف، يعتقد حوالي 76% من المشاركين أن المرأة الإماراتية أصبحت أكثر بروزاً في المناصب الحكومية القيادية منذ عام 2019، حيث اتفق 80% منهم على أنهن سيلعبن دوراً رئيسياً في دفع التقدم الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد المقبل وما بعده.
وأظهرت الدراسة أن حضور المرأة الإماراتية كان الأكثر وضوحاً في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 57%، يليه القطاع الحكومي (54%)، والفنون والثقافة (38%)، والعلوم والبحث (34%)، وريادة الأعمال (32%).