1271 ترخيصاً جديداً أصدرها سوق أبوظبي العالمي
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، أصدر 1271 ترخيصا جديدا في نهاية يونيو 2024، بزيادة 20.5% عن التراخيص في العام السابق.
ويواصل قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي ازدهاره، مع زيادة ملحوظة في الأصول المدارة، ومديري الأصول العالمية والشركات والصناديق. في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، نمت الأصول المدارة بنسبة 226 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغ عدد مديري الصناديق والأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي 112، يديرون 141 صندوقًا.
وبينما تواصل إدارة الأصول قيادة نمو سوق أبوظبي العالمي، انضمت أيضًا كيانات خدمات مالية إضافية عبر قطاعات الخدمات المصرفية وخدمات الدفع وإدارة الثروات والتأمين إلى منظومة سوق أبوظبي العالمي من خلال تلقي إما مقدم خدمات مالية أو اتفاقية شراكة فردية.
وباعتبارها المركز المالي الأسرع نمواً والسلطة القضائية الوحيدة التي تطبق القانون العام الإنجليزي بشكل مباشر في المنطقة، فإن إنجازات سوق أبوظبي العالمي ومبادراته الاستراتيجية المستمرة تشكل حافزاً لنمو القطاع المالي في أبوظبي.
ويعزز الزخم الذي يشهده سوق أبوظبي العالمي مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي، والتي نمت إلى 9.7% في الربع الأول من عام 2024. ويتحول سوق أبوظبي العالمي بشكل متزايد إلى نقطة جذب عالمية لشركات إدارة الأصول والمواهب والاستثمارات المتميزة، كما يشكل حجر الزاوية في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "باعتباره محفزًا للقطاع المالي في أبوظبي، فإن النمو الملحوظ الذي حققه سوق أبوظبي العالمي في النصف الأول من عام 2024 يعزز مكانة أبوظبي كمركز رئيسي ووجهة مفضلة للشركات والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية. لقد تم تنسيق استراتيجيات سوق أبوظبي العالمي مع القيادة الثاقبة لأبوظبي لوضع عاصمة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي دولي رائد. من خلال إنشاء نظام بيئي مزدهر وسعينا إلى الابتكار والتميز والتطوير الاستراتيجي، نحن فخورون بأننا انطلقنا نحو النجاح الاستثنائي في تحقيق أهداف استراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، مما يؤكد النمو المتسارع للصناعة المالية في أبوظبي ".
وأضاف: "إن مساهمة سوق أبوظبي العالمي في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية ونموها الاقتصادي المستدام ستواصل الاستفادة من الفرص التي ستعزز اقتصاد أبوظبي إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذا العام الناجح بشكل استثنائي وما بعده".
ومن العوامل التي دعمت النمو القوي لسوق أبوظبي العالمي في النصف الأول من عام 2024 الزيادة الكبيرة في عدد الكيانات التشغيلية، والتي ارتفعت إلى 2088، بما في ذلك 231 كياناً للخدمات المالية - بزيادة قدرها 31 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ويكمل هذا النمو أيضًا عدد تراخيص الخدمات المالية (FSP) الممنوحة في الأشهر الستة الأولى، بما يعادل 42 - وهو نمو يزيد عن 90 في المائة مقارنة بأرقام يونيو 2023 التي بلغت 22.
في مايو 2024، استضاف سوق أبوظبي العالمي النسخة الثانية من ملتقى المستثمرين الإماراتي الفرنسي - وهو تجمع حصري، بقيادة "برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وحضره 24 شركة إدارة أصول فرنسية بأصول مدارة تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار أمريكي. مثل الملتقى فرصة فريدة لأصحاب المصلحة في كلا البلدين لتشكيل تحالفات استراتيجية وتحديد فرص جديدة ودفع النمو المتبادل. وأكد مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وأكد على القوة الدائمة للشراكة الفرنسية الإماراتية.
وفي إطار جهوده لمواصلة توسيع مكانتها الدولية، أجرى سوق أبوظبي العالمي سلسلة من الجولات الترويجية في النصف الأول من عام 2024، شملت العديد من البلدان والمناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وهونج كونج وشبه القارة الصينية.
طفرة القوى العاملة
ارتفع عدد العاملين في جزيرة المارية التابعة لسوق أبوظبي العالمي بأكثر من 2500 فرد، مقارنة بنهاية يونيو 2023، وهم الآن جزء من مجتمع سوق أبوظبي العالمي النابض بالحياة.
ومن المتوقع أن يحافظ هذا الرقم على نمو قوي في عام 2024، تماشياً مع الاستجابات الإيجابية التي وردت من استطلاع شامل للآفاق أجري في النصف الأول من العام. ويتوقع ما مجموعه 70.81 في المائة من الشركات توسيع قوتها العاملة في سوق أبوظبي العالمي خلال عام 2024، حيث يتوقع 29.93 في المائة زيادات كبيرة ويخطط 40.88 في المائة لنمو معتدل في عدد الموظفين.
زيادة الطلب على السكن
ومنذ الإعلان عن التوسعة في أبريل 2023، شهدت جزيرة الريم إدخال 1266 وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات إلى 21335 وحدة. وظل نمو معدلات الإشغال ثابتًا، حيث ارتفع من 84.78% في مارس 2023 إلى 92.82% بحلول نهاية يونيو 2024. وعلاوة على ذلك، ومع النمو الاستثنائي الذي يشهده سوق أبوظبي العالمي، اختار العديد من موظفي الشركات الجديدة التي تأسست ضمن اختصاص سوق أبوظبي العالمي جزيرة الريم كمكان لإقامتهم. وتسلط سلطة سوق أبوظبي العالمي على كل من جزيرتي المارية والريم الضوء على صفاتها الاستثنائية، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للعيش والعمل وممارسة الأعمال.
بالإضافة إلى التعديلات التنظيمية التي تدعم الشركات القائمة في جزيرة الريم، أطلق سوق أبوظبي العالمي مركز معلومات في "شمس بوتيك مول" ونظمت حدثين مجتمعيين في عام 2024، أحدهما في مارس والآخر في يوليو. تم تنفيذ هذه المبادرات للتواصل مع مجتمع الأعمال في جزيرة الريم، وتقديم تحديثات أساسية حول التراخيص ورسوم التسجيل وعمليات الانتقال بالإضافة إلى تعزيز الحوار التفاعلي والتعاون بين أصحاب المصلحة. كما قدمت سوق أبوظبي العالمي مبادرة تحفيزية للشركات غير المالية والتجزئة القائمة في جزيرة الريم، معفاة إياها من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي بشرط تقديم الطلب قبل 31 أكتوبر 2024.