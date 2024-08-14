1271 ترخيصاً جديداً أصدرها سوق أبوظبي العالمي

ومنذ الإعلان عن التوسعة في أبريل 2023، شهدت جزيرة الريم إدخال 1266 وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات إلى 21335 وحدة. وظل نمو معدلات الإشغال ثابتًا، حيث ارتفع من 84.78% في مارس 2023 إلى 92.82% بحلول نهاية يونيو 2024. وعلاوة على ذلك، ومع النمو الاستثنائي الذي يشهده سوق أبوظبي العالمي، اختار العديد من موظفي الشركات الجديدة التي تأسست ضمن اختصاص سوق أبوظبي العالمي جزيرة الريم كمكان لإقامتهم. وتسلط سلطة سوق أبوظبي العالمي على كل من جزيرتي المارية والريم الضوء على صفاتها الاستثنائية، مما يجعلها موقعًا مثاليًا للعيش والعمل وممارسة الأعمال.