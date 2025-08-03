1270 نقطة شحن للسيارات الكهربائية تخدم 40,600 مركبة بدبي

يوجد في دبي أكثر من 1270 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، تلبي احتياجات أكثر من 40,600 سيارة كهربائية في جميع أنحاء الإمارة بنهاية النصف الأول من عام 2025، وفقًا لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).
أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تشجع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للتنقل الأخضر في دبي من خلال إطلاق نظام ترخيص شامل لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.
وأضاف الطاير: "يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تجاوز عدد المركبات الكهربائية في دبي 40,600 مركبة بنهاية النصف الأول من عام 2025. ويدعم هذا استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للانبعاثات الكربونية الصفرية 2050".
وفقًا لأحدث إحصاءات هيئة كهرباء ومياه دبي الصادرة يوم الأحد، تمتلك دبي الآن شبكة تضم أكثر من 1270 نقطة شحن للسيارات الكهربائية. ويشمل ذلك نقاط الشحن التي وفرتها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص .
تشمل شبكة "الشاحن الأخضر" التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شواحن فائقة السرعة، وشواحن عامة، وشواحن حائطية. ولتوسيع هذه البنية التحتية، وقّعت الهيئة اتفاقية مع شركة "باركين" لتركيب محطات شحن في مواقع رئيسية تديرها الشركة، مما يُحسّن تجربة المستخدم.
في مارس 2025، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حوالي 740 محطة شحن في جميع أنحاء دبي. وتسعى الهيئة إلى توسيع هذه الشبكة إلى 1000 محطة شحن بنهاية هذا العام. وتهدف مبادرة "الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية" التي أطلقتها الهيئة عام 2014 إلى توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، ودعم التبني المتزايد للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء دبي.
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي السيارات على طرق الدولة بحلول عام 2050.