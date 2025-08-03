1270 نقطة شحن للسيارات الكهربائية تخدم 40,600 مركبة بدبي

في مارس 2025، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حوالي 740 محطة شحن في جميع أنحاء دبي. وتسعى الهيئة إلى توسيع هذه الشبكة إلى 1000 محطة شحن بنهاية هذا العام. وتهدف مبادرة "الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية" التي أطلقتها الهيئة عام 2014 إلى توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، ودعم التبني المتزايد للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء دبي.