1.26 مليار دولار أمريكي إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات"

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات عن تحقيق أعلى نتائج ربع سنوية لها على الإطلاق للربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 1.26 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي. وارتفع صافي الربح للربع بنسبة 14% ليصل إلى 236 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد مرونة الشركة في ظل سوق الشحن العالمي المليء بالتحديات.
في النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلى 2.44 مليار دولار أمريكي، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% لتصل إلى 744 مليون دولار أمريكي، محافظةً على هامش ربح قوي بنسبة 30%. وارتفع صافي الربح خلال الفترة بنسبة 5% ليصل إلى 420 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات، على الرغم من انخفاض أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز وناقلات النفط والبضائع السائبة الجافة.
ارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 22% لتصل إلى 1.29 مليار دولار أمريكي، مدعومةً بارتفاع استخدام منصات الرفع، وتحسن ربحية منصتها اللوجستية، ومشاريع هندسية مثل مشروعي "جزيرة جي" و"هيل وغشا". وارتفع قطاع الشحن بنسبة 89% ليصل إلى 981 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بتوحيد أسطول ناقلات "نافيج 8"، بينما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 4% لتصل إلى 165 مليون دولار أمريكي، مدعومةً بارتفاع أحجام المناولة في محطة حاويات بروج.
قال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، إن هذا الأداء القياسي يعكس استمرار الشركة في تجاوز توقعات السوق، مدفوعًا بتدفقات نقدية قوية وشراكات استراتيجية وتميز تشغيلي. وأضاف: "تماشيًا مع هذا الزخم، تُبرز توقعاتنا المُحسّنة للعام بأكمله ثقتنا في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".
رفعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات توقعاتها للعام المالي بأكمله، متوقعةً نموًا في الإيرادات بنسبة 20%، ونموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، ونموًا في صافي الدخل بنسبة تتراوح بين 10% و15%. كما أعلنت الشركة عن زيادة توزيعات أرباحها لعام 2025 بنسبة 5% لتصل إلى 287 مليون دولار أمريكي، تماشيًا مع سياسة التوزيع التدريجي.
وقّعت الشركة اتفاقيةً بقيمة 531 مليون دولار أمريكي، لمدة 15 عامًا، مع شركة بروج لإدارة عمليات الموانئ والحاويات في مدينة الرويس الصناعية، بهدف تعزيز صادراتها من البتروكيماويات. كما عززت الشركة أسطولها بتسليم ناقلة غاز طبيعي مسال ثانية، وتتوقع استلام أول ناقلة إيثان ضخمة في الربع الثالث من عام 2025. ويعزز دخلها التعاقدي المستقبلي الذي يتجاوز 26 مليار دولار أمريكي توقعات نموها على المدى الطويل.
وتستثمر شركة أدنوك للإمداد والخدمات في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة، حيث أطلقت نظام الموانئ الذكية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليص أوقات تخصيص الموارد من ثلاث ساعات إلى أقل من دقيقة، كما أبرمت شراكة مع شركة Digital Ocean على منصة رقمية لتأجير السفن البحرية.
مع خطط الإنفاق الرأسمالي التي تسير على الطريق الصحيح والقدرة على استثمار 3 مليارات دولار إضافية بحلول عام 2030، تستهدف أدنوك للإمداد والخدمات نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك متوسطة الأجل تتراوح بين 2.0 و2.5 مرة، بدعم من التدفقات النقدية المرنة والإيرادات التعاقدية طويلة الأجل.