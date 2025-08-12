1.26 مليار دولار أمريكي إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات"

في النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلى 2.44 مليار دولار أمريكي، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% لتصل إلى 744 مليون دولار أمريكي، محافظةً على هامش ربح قوي بنسبة 30%. وارتفع صافي الربح خلال الفترة بنسبة 5% ليصل إلى 420 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات، على الرغم من انخفاض أسعار تأجير السفن في قطاعات الغاز وناقلات النفط والبضائع السائبة الجافة.