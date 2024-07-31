12.5 مليار درهم إيرادات "بيور هيلث" النصف الأول

أعلنت مجموعة "بيورهيلث القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن نتائجها المالية مع وصول إيراداتها إلى 12.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو على أساس سنوي بنسبة 53%، مدفوعة بالنمو الثابت في غالبية قطاعات الأعمال، لا سيما المستشفيات والتأمين والمشتريات.

وذكرت المجموعة، في بيان صحفي اليوم، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك، نمت بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، ليبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 17.2%.

ووصل صافي أرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى مليار درهم، وبلغ هامش صافي الأرباح 8%.

وقال حمد عبدالله الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": تمضي المجموعة بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لإحداث التحوّل في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها، واختتمنا النصف الأول من العام بأداء قوي يعكس ثقة مرضانا المستمرة في جودة وتنوّع محفظة خدماتنا.

وسجل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 83% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالمساهمات الناتجة عن استحواذ المجموعة على مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي ومجموعة "سيركل هيلث جروب" خلال النصف الأول، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد المرضى.

وشهد قطاع التأمين ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، وتحديدا من محفظة برامج التأمين المعززة، إلى جانب ارتفاع إجمالي عدد الأعضاء النشطين في القطاع إلى 3.1 مليون خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 2.9 مليون خلال النصف الأول من عام 2023.

وساهم قطاع المشتريات وتوريد الخدمات الطبية أيضا في نمو إيرادات المجموعة خلال النصف الأول، حيث سجل زيادة في إيراداته بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، تزامنا مع انضمام عملاء جدد إلى المجموعة وفي ظل التوسعات الاستراتيجية في التشخيص والأجهزة الطبية وكذلك في أقسام الأدوية والسكري.

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث" : واصلنا خلال النصف الأول من العام تنفيذ استراتيجياتنا للنمو تزامنا مع توسعنا على الساحتين المحلية والدولية، وحققنا تقدما لافتا من خلال استحواذنا على سيركل هيلث جروب ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضافت : من شأن هذه الأصول أن توفر المزيد من فرص وإمكانات النمو في قطاع المستشفيات في مجموعتنا، ما سيمكننا من تقديم خدماتنا لقاعدة أوسع من المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي.