1.24 مليار دولار صافي أرباح "بروج" للبتروكيماويات
أعلنت شركة "بروج" عملاق صناعة البتروكيماويات، يوم الأربعاء عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.24 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وقالت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إن النمو الملحوظ في الأرباح جاء مدفوعاً بمستويات الإنتاج والمبيعات القياسية التي تؤكد الاستراتيجيات التشغيلية القوية للشركة.
وتفوقت الشركة باستمرار على العديد من نظيراتها في الصناعة العالمية، حيث حققت هامشًا مثيرًا للإعجاب من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 41% للعام بأكمله. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2.48 مليار دولار، مدفوعة بزيادة بنسبة 4.0% في الإيرادات، والتي بلغت 6 مليارات دولار. وتسلط هذه المقاييس الضوء على قدرة بروج على التعامل مع السوق العالمية الصعبة بفعالية.
وحققت شركة بروج مستويات إنتاج قياسية بلغت 5.2 مليون طن، مدعومة بمعدلات استخدام استثنائية بلغت 110% للبولي إيثيلين و98% للبولي بروبيلين. وقد مكن التركيز الاستراتيجي للشركة على التميز التشغيلي من تعظيم قدرات الإنتاج، ووضع معايير جديدة في الصناعة.
كما وصلت أحجام المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ إجماليها 5.3 مليون طن. وقد تعزز هذا الإنجاز بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به بروج في الأسواق ذات النمو المرتفع في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ولعبت شبكة التسويق الدولية القوية للشركة، والتي تتألف من 14 مكتب مبيعات وتسويق، دوراً حاسماً في تعزيز العلاقات مع العملاء وتلبية متطلباتهم المتطورة.
وقال حازم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج إن الشركة حققت نمواً كبيراً في الأرباح في عام 2024 مع الحفاظ على ربحية قوية، في وقت واجهت فيه الصناعة العالمية على نطاق أوسع تحديات. وعزا السويدي هذا النجاح إلى التزام بروج بالإنتاجية العالية والابتكار، مما سمح للشركة بالتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
وفي خطوة تعكس الثقة في استقرارها المالي، أعلنت بروج عن نيتها الإبقاء على توزيعات أرباح بقيمة 1.3 مليار دولار للعام المالي 2025. ويمثل هذا القرار عائد توزيعات أرباح حالي بنسبة 6.3%، مما يشير إلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها حتى مع استثمارها في النمو المستقبلي.
وفي إطار حديثه عن المستقبل، سلط السويدي الضوء على مشروع التوسعة الاستراتيجي لشركة بروج 4، والذي من المقرر أن يعزز الطاقة الإنتاجية بنحو الثلث. وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز قدرات الشركة على الابتكار ودفع نمو المبيعات في الأسواق الرئيسية. وأشار إلى أن "مشروع بروج 4 لن يحول نطاق إنتاجنا فحسب، بل سيضعنا أيضًا في وضع يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل في الأسواق الرئيسية".
وتعكف شركة بروج على تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والذي يحقق بالفعل نتائج إيجابية من حيث الإنتاجية. وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تصور الإطار التشغيلي للشركة في السنوات القادمة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التحول الرقمي والأتمتة.
واجهت صناعة البتروكيماويات على نطاق أوسع تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الخام وزيادة المنافسة. ومع ذلك، فإن المبادرات الاستراتيجية لشركة بروج، إلى جانب تركيزها على الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء، جعلتها رائدة في هذا القطاع.
وبينما تستعد الشركة لعام 2025، تظل ملتزمة بالاستفادة من التكنولوجيا العالمية الرائدة في الابتكار وتوفير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة. ولا يؤكد الأداء المالي القوي لشركة بروج في عام 2024 على مرونتها فحسب، بل يضع أيضًا أساسًا واعدًا للنمو المستقبلي في مشهد صناعي سريع التغير.
وقال محللون في الصناعة إن النتائج المذهلة التي حققتها بروج ومبادراتها الاستراتيجية تعكس قدرة الشركة على التعامل مع تعقيدات السوق العالمية مع الاستمرار في تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.