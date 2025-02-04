1.24 مليار دولار صافي أرباح "بروج" للبتروكيماويات

وتفوقت الشركة باستمرار على العديد من نظيراتها في الصناعة العالمية، حيث حققت هامشًا مثيرًا للإعجاب من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 41% للعام بأكمله. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 2.48 مليار دولار، مدفوعة بزيادة بنسبة 4.0% في الإيرادات، والتي بلغت 6 مليارات دولار. وتسلط هذه المقاييس الضوء على قدرة بروج على التعامل مع السوق العالمية الصعبة بفعالية.