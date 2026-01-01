120 مليار درهم و40 صفقة استثمار"مبادلة" في 2025

في عام 2025 مرة أخرى، تم إتمام معظم الصفقات الـ 15 الأكبر من قبل مجموعة مختارة من صانعي الصفقات العالميين، بما في ذلك “الخليج السبعة”، و“Maple 8” الكندية، و“Merlion 2” السنغافورية (GIC وTemasek). بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نشاط صفقة كبير من NBIM النرويجية (أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم) ومن APG في هولندا، حيث استثمر كلاهما مع GIC في ثاني أكبر صفقة في العام، TenneT.