120 مليار درهم و40 صفقة استثمار"مبادلة" في 2025

كانت مبادلة، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، الصندوق السيادي الأكثر نشاطًا للسنة الثانية في عام 2025، مع استثمارات قياسية بلغت 32.7 مليار دولار (120 مليار درهم) في 40 صفقة، وفقًا لبيانات Global SWF يوم الخميس.
وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2026، تم تتويج صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) كأكبر مستثمر لعام 2025، مع التزام بقيمة 36.2 مليار دولار؛ ومع ذلك، يشير 80 في المائة من هذا الرقم إلى أكبر صفقة متعلقة بالصناديق السيادية لهذا العام، EA Sports.
من المثير للاهتمام، أن مبادلة كانت أيضًا أكبر مستثمر في العالم في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الأخرى في عام 2025. ضخت 4.9 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي البحتة و12.9 مليار دولار عبر جميع الأصول الرقمية العام الماضي.
تنقسم الرقمنة إلى ثلاثة أقسام - البنية التحتية الرقمية (DI)، التي تشمل كابلات الألياف الضوئية وأبراج الاتصالات والاستثمار في الفضاء، وقد تباطأت قليلاً بعد عام 2024 الاستثنائي؛ مراكز البيانات (DC)، التي تم تحليلها تحت العقارات، واستمرت في الاتجاه التصاعدي مع استثمار 11.4 مليار دولار في عام 2025؛ والذكاء الاصطناعي، الذي تم تضمينه تحت الأسهم الخاصة، وانفجر هذا العام إلى 15.2 مليار دولار.
في نهاية عام 2025، كانت المؤسسات المملوكة للدولة في الإمارات ذات الأصول الأكبر تحت الإدارة هي جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 1.18 تريليون دولار، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (429 مليار دولار)، مبادلة (358 مليار دولار)، ADQ (251 مليار دولار)، هيئة الإمارات للاستثمار (116 مليار دولار)، صندوق دبي للاستثمار (80 مليار دولار) ودبي القابضة (72 مليار دولار).
على الصعيد العالمي، أظهرت البيانات أن الصناديق السيادية نشرت 179.3 مليار دولار، بزيادة 35 في المائة عن عام 2024، في 323 صفقة، بانخفاض 9 في المائة عن عام 2024، مع متوسط حجم التذكرة 555 مليون دولار. مثلت “الخليج السبعة”، وهي أكبر سبعة صناديق سيادية وأكثرها نشاطًا في الشرق الأوسط، 43 في المائة من إجمالي رأس المال المستثمر من قبل المستثمرين السياديين عالميًا بقيمة 126 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.
تشمل صناديق الثروة السيادية “الخليج السبعة” جهاز أبوظبي للاستثمار (Adia)، ADQ، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، مبادلة، وهيئة قطر للاستثمار (QIA).
علاوة على ذلك، استثمرت صناديق التقاعد العامة (PPFs) مبلغ 97.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 25 في المائة عن عام 2024، في 236 صفقة، بزيادة قدرها 4 في المائة عن عام 2024، بمتوسط حجم تذكرة يبلغ 411 مليون دولار.
شهدت معاملات كبيرة أخرى عبر الحدود انضمام صندوق مبادلة الإماراتي إلى CPP في حصة نورد أنجليا؛ وهيئة أبوظبي للاستثمار وCPP جنبًا إلى جنب مع Hg للاستحواذ على حصة الأغلبية في مزود البرمجيات IFS.
في عام 2025 مرة أخرى، تم إتمام معظم الصفقات الـ 15 الأكبر من قبل مجموعة مختارة من صانعي الصفقات العالميين، بما في ذلك “الخليج السبعة”، و“Maple 8” الكندية، و“Merlion 2” السنغافورية (GIC وTemasek). بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نشاط صفقة كبير من NBIM النرويجية (أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم) ومن APG في هولندا، حيث استثمر كلاهما مع GIC في ثاني أكبر صفقة في العام، TenneT.