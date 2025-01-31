1.2 مليار دولار استثمار"أوريون أبوظبي" في المعادن والتعدين

وقال "حمد الحمادي"، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "القابضة": "بصفتنا مستثمرين طويلي الأجل، فإننا ملتزمون بضمان أن تكون شركات محفظتنا مجهزة للنجاح في بيئة متطورة. إن إنشاء "أوريون أبوظبي" هو تقدم طبيعي بالنسبة لنا، ممّا يمكّن شركاتنا من متابعة خطط نموها الطموحة مع إمداد موثوق به من الموارد الأساسية. نحن على ثقة من أن الخبرة المتخصصة لشركة "أوريون" وشبكتها العالمية القوية ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن لهذه الشراكة".