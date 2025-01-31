1.2 مليار دولار استثمار"أوريون أبوظبي" في المعادن والتعدين
أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة عن شراكة استراتيجية مع شركة "أوريون ريسورسس بارتنرز" لتأسيس مشروع مشترك جديد يهدف إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد في قطاع المعادن والتعدين. ومن المقرر أن يستثمر هذا التعاون المتساوي، والذي يحمل اسم "أوريون أبوظبي"، 1.2 مليار دولار في البداية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في سوق أبوظبي العالمي، وستتبع الشركة استراتيجية استثمارية متعددة الأوجه تستهدف شركات التعدين من خلال مناهج مالية مختلفة. وتخطط "أوريون أبوظبي" للاستثمار من خلال شراء الأسهم، وتقديم القروض، والانخراط في اتفاقيات مرتبطة بالإنتاج مثل الإتاوات وحصص الإيرادات. وسيركز المشروع على مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية، وخاصة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.
ومن بين الأهداف الرئيسية لشركة "أوريون أبوظبي" إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لتأمين المعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس وخام الحديد عالي الجودة، والتي تعتبر حيوية لاستقرار سلسلة التوريد العالمية والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وتتماشى هذه الشراكة مع مهمة "القابضة" في تعزيز تطوير منصات الأعمال التي تحقق عوائد مالية طويلة الأجل لأبوظبي. ويشكل المشروع جزءاً من مجموعة البنية التحتية والمعادن الحيوية التي أنشأتها "القابضة" مؤخراً، والتي تشمل أيضاً استثمارات في شركات محلية ودولية بارزة مثل "ألفا ظبي القابضة للإنشاءات" ومجموعة "بلانيري". وتهدف المجموعة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي ودعم النمو عبر مختلف القطاعات، وخاصة في الصناعات التحويلية مثل التصنيع والطاقة النظيفة.
ومع تطوير المشروع المشترك لمحفظتها الاستثمارية، فإنها ستستفيد من الانتشار العالمي الواسع لشركة "القابضة" إلى جانب الخبرة العميقة التي تتمتع بها "أوريون" في هذا القطاع وخبرتها في المعاملات التجارية. وستقوم "أوريون أبوظبي" بتوسيع بصمة "أوريون" الدولية إلى خمسة مكاتب عالمية، مع تعيين "فيليب كليج"، الخبير المخضرم في استثمارات الموارد الطبيعية والتعدين، كشريك إداري.
وقال "حمد الحمادي"، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "القابضة": "بصفتنا مستثمرين طويلي الأجل، فإننا ملتزمون بضمان أن تكون شركات محفظتنا مجهزة للنجاح في بيئة متطورة. إن إنشاء "أوريون أبوظبي" هو تقدم طبيعي بالنسبة لنا، ممّا يمكّن شركاتنا من متابعة خطط نموها الطموحة مع إمداد موثوق به من الموارد الأساسية. نحن على ثقة من أن الخبرة المتخصصة لشركة "أوريون" وشبكتها العالمية القوية ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن لهذه الشراكة".
وسلّط "أوسكار ليونوفسكي"، مؤسس ورئيس مجموعة "أوريون ريسورس بارتنرز"، الضوء على التأثيرات الأوسع للمشروع: "على مدى العقد الماضي، تعاونت "أوريون" مع شركات رائدة لتمويل وتعزيز الإنتاج المستدام للموارد الأساسية. ومن خلال "أوريون أبوظبي"، نعمل على توسيع نموذج شراكتنا الناجح لدعم أمن سلاسل توريد المواد الحيوية والمساهمة في القيمة طويلة الأجل للاقتصاد الإماراتي".
وأشار "فيليب كليج" إلى التزام المشروع بالاستثمار المسؤول: "تلتزم "أوريون أبوظبي" بالاستثمار في مشاريع التعدين من الدرجة الأولى التي تنتج مواد حيوية للنمو الاقتصادي العالمي. إن تركيزنا على الاتجاهات الكبرى مثل التوسع الحضري والتحول في مجال الطاقة سيمكننا من المساهمة بشكل هادف في الرؤية الاقتصادية لأبوظبي من خلال تطوير سلاسل توريد مرنة وتعزيز الدور الناشئ لدولة الإمارات العربية المتحدة كقائدة في الاقتصاد الأخضر العالمي".
تدير "القابضة" حالياً محفظة متنوعة تضم أكثر من 25 شركة في أكثر من 130 دولة. وتغطي استثماراتها قطاعات رئيسية في اقتصاد أبوظبي سريع التطور، بما في ذلك الطاقة، والأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية.