1.1 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة

أصدر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم تقريرًا عن النتائج المالية التي سجّلها في النصف الأوّل من العام 2024 ، وكانت أبرز النتائج المالية أن إجمالي الإيرادات بلغت 2.3 مليار درهم بزيادة نسبتها8.7% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي الأصول80.4 مليار درهم بزيادة بنسبة 11.9% على أساس سنوي، أما الودائع فبلغت58.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 19.4% على أساس سنوي، والعائدات على الأسهم20.4% منذ بداية العام، والعائدات على الأصول2.9% منذ بداية العام.

أبرز النتائج المالية للنصف الأوّل من العام 2024

حقّق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية في النصف الأوّل من السنة، بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي قبل احتساب الضرائب، بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي، مدفوعةً بنموٍ متواصل على جانبَي الميزانية العمومية، والزخم المستمرّ على صعيد المبيعات، وجودة الائتمان العالية.

وكان ارتفاع الدخل بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مدعومًا بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6%، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.

زبلغت المصاريف التشغيلية 789 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، فيما يواصل المصرف توسيع خدماته والاستثمار في التكنولوجيا والمواهب البشرية بصورة مستدامة.

ز ارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.7 مليار درهم إماراتي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 19.4%، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

وبلغت ودائع العملاء 58.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 19.4% على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 61.6%.

·وحافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.7% مقارنةً بـ2.6% في النصف الأوّل من سنة 2023، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيدالأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.

وسجّلت نسبة تغطية المخصّصات الإجمالية للقروض والسلف 6.1% مقارنةً بـ5.7% في النصف الأوّل من العام 2023.

·وتبقى عائدات المساهمين قوية، حيث وصلت نسبة العائدات على الأسهم إلى20,4% والعائدات على الأصول إلى2.9%.

حافظ البنك على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 18% مقارنةً بـ17.8% في 31 ديسمبر 2023.

وكان وضع السيولة قوياً كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 15.5% ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 79.4%، وتحسُّن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.4% مقابل 2.6% في 31 ديسمبر 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من العام 2024

وبلغ دخل التشغيل1.174 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2024، بزيادة نسبتها6.6% على أساسٍ سنوي، وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 566 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2024، بزيادة نسبتها 25.6% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي القروض والسلف في الربع الثاني من السنة بنسبة 1.1% مقارنةً بالربع الأوّل من سنة 2024، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، بحيث تخطّت قروض الرهن العقاري عتبة العشرة مليارات درهم إماراتي، وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5.6% مقارنةً بالربع الأوّل من سنة 2024، ومردّ ذلك إلى ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع لأجل.