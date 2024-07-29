1.1 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة

أصدر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم تقريرًا عن النتائج المالية التي سجّلها في النصف الأوّل من العام 2024 ، وكانت أبرز النتائج المالية أن إجمالي الإيرادات بلغت 2.3 مليار درهم بزيادة نسبتها8.7% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي الأصول80.4 مليار درهم بزيادة بنسبة 11.9% على أساس سنوي، أما الودائع فبلغت58.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 19.4% على أساس سنوي، والعائدات على الأسهم20.4% منذ بداية العام، والعائدات على الأصول2.9% منذ بداية العام.
حقّق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً قياسية في النصف الأوّل من السنة، بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي قبل احتساب الضرائب، بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي، مدفوعةً بنموٍ متواصل على جانبَي الميزانية العمومية، والزخم المستمرّ على صعيد المبيعات، وجودة الائتمان العالية.
وكان ارتفاع الدخل بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مدعومًا بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6%، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.
زبلغت المصاريف التشغيلية 789 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، فيما يواصل المصرف توسيع خدماته والاستثمار في التكنولوجيا والمواهب البشرية بصورة مستدامة.
ز ارتفع إجمالي القروض والسلف إلى 43.7 مليار درهم إماراتي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 19.4%، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.
وبلغت ودائع العملاء 58.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 19.4% على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 61.6%.
·وحافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.7% مقارنةً بـ2.6% في النصف الأوّل من سنة 2023، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيدالأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
وسجّلت نسبة تغطية المخصّصات الإجمالية للقروض والسلف 6.1% مقارنةً بـ5.7% في النصف الأوّل من العام 2023.
·وتبقى عائدات المساهمين قوية، حيث وصلت نسبة العائدات على الأسهم إلى20,4% والعائدات على الأصول إلى2.9%.
حافظ البنك على سيولة عالية ورأس مال جيد، بحيث سجّل معدّل كفاية رأس المال نسبة 18% مقارنةً بـ17.8% في 31 ديسمبر 2023.
وكان وضع السيولة قوياً كما يتجلّى في نسبة الأصول المتداولة المؤهلة والتي بلغت 15.5% ونسبة السلف إلى الموارد الثابتة والتي بلغت 79.4%، وتحسُّن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.4% مقابل 2.6% في 31 ديسمبر 2023.
وبلغ دخل التشغيل1.174 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2024، بزيادة نسبتها6.6% على أساسٍ سنوي، وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 566 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2024، بزيادة نسبتها 25.6% على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي القروض والسلف في الربع الثاني من السنة بنسبة 1.1% مقارنةً بالربع الأوّل من سنة 2024، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، بحيث تخطّت قروض الرهن العقاري عتبة العشرة مليارات درهم إماراتي، وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 5.6% مقارنةً بالربع الأوّل من سنة 2024، ومردّ ذلك إلى ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع لأجل.