12 قسطاً بدلاً من 4 شيكات: اتجاه جديد يغير إدارة تكاليف السكن بالإمارات

أصبحت الدفعات الإيجارية الشهرية خياراً حقيقياً ومتاحاً للمقيمين، حيث يقول قادة القطاع إن التحول عن نظام الإيجار التقليدي القائم على الشيكات قد يغير طريقة إدارة ملايين الأشخاص لتكاليف سكنهم.

ويؤكد المديرون التنفيذيون في قطاع التكنولوجيا العقارية (Proptech) أنهم يرون طلباً قوياً من المستأجرين الذين يرغبون في تجنب الدفعات الكبيرة المقدّمة عبر الشيكات، بينما أصبح الملاك أكثر استعداداً لقبول الدفعات الشهرية الرقمية والمنتظمة. وقد أدى هذا الزخم إلى إطلاق منتجات وشراكات جديدة تهدف إلى تحديث عملية الإيجار.

منصات الدفع الشهري تكتسب زخماً

أحدث إشارة لهذا التغيير ظهرت الأسبوع الماضي، عندما أعلنت منصة "بروبرتي فايندر" (Property Finder) عن شراكة واستثمار في منصة "كيبر" (Keyper) – وهي منصة تتيح للمستأجرين دفع الإيجار السنوي على 12 قسطاً شهرياً.

سيتم دمج هذا النظام مباشرة في تطبيق وموقع "بروبرتي فايندر"، ومن المتوقع الإطلاق الكامل في النصف الأول من عام 2026. وسيتمكن المقيمون من إجراء الدفعات الشهرية عبر البطاقة المصرفية أو الخصم المباشر.

تأسست "كيبر" في عام 2023، وتسمح للمستأجرين بدفع إيجارهم السنوي على أقساط شهرية، مقابل رسوم إضافية لخدمة "ادفع الإيجار الآن، وادفع لاحقاً" (rent-now-pay-later).

وفي حديث لصحيفة "خليج تايمز" (Khaleej Times)، أوضح شريف سليمان، رئيس الإيرادات والشؤون التجارية في "بروبرتي فايندر"، أن خيار الدفع الشهري هو خيار إضافي للمستأجرين. وقال: "ستظل عقود الإيجار التقليدية والشيكات المادية متاحة في المستقبل المنظور، اعتماداً على ممارسات السوق وتفضيلات المستهلك الشخصية. يمكن للمستأجرين الذين يختارون الدفعات الشهرية إدارة إيجارهم رقمياً، مما يسهل عليهم التخطيط لتمويلهم وميزانية نفقاتهم الشهرية، مع الاستمرار ضمن الإطار العام للإيجار."

هل ستكون التكلفة أعلى عند الدفع شهرياً؟

أوضح سليمان أن الأمر ليس كذلك دائماً، ويعتمد على ما يتوقعه المالك في الأصل، مشيراً إلى الآتي:

إذا كان المستأجر مستعداً للدفع وفقاً لتوقعات المالك، فإنه لا توجد تكلفة إضافية على المالك أو المستأجر لمجرد أن عملية الإيجار والدفع تتم عبر الإنترنت.

إذا أراد المستأجر التحول إلى 12 قسطاً شهرياً، فإن المستأجر يدفع رسوم راحة (convenience fee) .

يتم فرض رسوم على المالك فقط إذا كان قد قبل في البداية شيكات متعددة ولكنه قرر لاحقاً أنه يريد إيجار العام كاملاً مقدماً.

كما أكد أن المستأجرين سيستمرون في الحصول على عروض إيجارية أفضل عند الدفع بعدد شيكات أقل. وأضاف: "في رحلة الإيجار الرقمية، ستكون لدى المستأجرين خيارات دفع شاملة، لكل منها تكاليف ومزايا مالية مقابلة."

كيف يعمل نموذج "كيبر"؟

عادة ما يتم دفع الإيجارات في دبي بشيك واحد إلى ستة شيكات مؤجلة الدفع، وغالباً ما يتم دفعها قبل أشهر. يوفر نظام "كيبر" بديلاً من خلال السماح للمستأجرين بتوزيع الدفعات على 12 قسطاً.

عند إطلاق الشركة، أوضح متحدث باسمها كيفية عمل التسعير باستخدام مثال بسيط: بالنسبة لشقة يبلغ إيجارها السنوي 100,000 درهم إماراتي تُدفع على أربعة شيكات، "ستعرض "كيبر" على المستأجر مبلغ 105,000 درهم إماراتي على 12 دفعة ببطاقة الائتمان (8,750 درهماً شهرياً)، وهو ما يعادل علاوة بنسبة 5% للتحول من أربع دفعات إلى 12 دفعة."

يمكّن نظام "كيبر" آلاف المستأجرين من دفع الإيجار شهرياً، وهو ما يمثل أكثر من 2 مليار درهم إماراتي من الطلب على الإيجارات.

اتساع في الطلب على الدفعات الشهرية

تقول "تكيم" (Takeem)، وهي منصة أخرى تقدم خيارات الدفع الشهري للإيجار، إن الطلب على المرونة يتسارع في جميع أنحاء الإمارات. وقال راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، إنه خلال الأشهر السبعة التي تلت الإطلاق، استوعبت المنصة أكثر من 50,000 عقد إيجار، تمثل أكثر من 5 مليارات درهم إماراتي من الإيجار السنوي. ومن المقرر إطلاق نسخة (B2C) من المنتج قريباً، والتي يقول مافاث إنها ستوسع إمكانية وصول الملاك والوكلاء الأفراد.

ويصف الطلب على الإيجار الشهري بأنه فوري وواسع الانتشار. "الطلب هائل لأن الجميع يربحون. لقد حققنا أكثر من 1 مليار درهم إماراتي من صافي الإيرادات الجديدة للملاك، مع انخفاض حالات التخلف عن السداد وسرعة الإشغال. ويشهد مديرو العقارات زيادة صافية قدرها 180 مليون درهم إماراتي بجهد أو تكلفة إضافية صفرية. ويحصل المستأجرون على دفعات شهرية دون ديون، وتكاليف أولية أقل، وصيانة أسرع."