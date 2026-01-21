12 ألف موظف تضمهم قرية "طيران الإمارات" الجديدة

وقعت شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، اتفاقية مع مجمع دبي للاستثمار للاستحواذ على أرض لإنشاء قرية جديدة مخصصة لطاقم الطائرة.
يمثل هذا المشروع استثمارًا بمليارات الدراهم، وسيكون مجتمعًا سكنيًا متعدد الاستخدامات، يستوعب ما يصل إلى 12,000 من أفراد طاقم الطائرة.
من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في الربع الثاني من عام 2026، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2029. ستتكون قرية طاقم الطائرة من 20 مبنى سكنيًا عصريًا، يرتفع كل منها 19 طابقًا.
يتم تنفيذ المشروع من خلال ترتيب عقد إيجار طويل الأجل.
ستقدم القرية مجموعة واسعة من المرافق التي تدعم صحة ورفاهية مجتمع طاقم الطائرة. سيضم المشروع مركزًا متعدد الأغراض يضم مجموعة مختارة من منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم ومفاهيم الطعام، إلى جانب مرافق لياقة بدنية حديثة وعيادات ومساحات عامة وحدائق مخصصة.
سيتم تشجيع السكان على تبني نمط حياة نشط في الهواء الطلق، مع مسارات للمشي، ومسابح على طراز المنتجعات، ومناطق خضراء ومساحات طبيعية منسوجة في جميع أنحاء المشروع. وسيكون لكل مبنى أيضًا مرافقه الخاصة.
ستقع القرية على مسافة متساوية بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال (DWC). وهي مصممة لدعم خطط التشغيل طويلة الأجل للخطوط الجوية وانتقالها إلى مطار آل مكتوم الدولي، مع توفير أفضل تجربة معيشية ممكنة لموظفيها.