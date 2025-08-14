119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي في الربع الأول

حقق قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 15.7 مليار درهم، مرتفعًا من 15.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وساهم القطاع بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وأضاف 0.27 نقطة مئوية إلى النمو. ويشمل القطاع جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما في ذلك نقل الأفراد والبضائع، وأنشطة المناولة والتخزين، والخدمات البريدية. ويظل النقل الجوي المساهم الأكبر في هذا القطاع نظرًا لارتفاع إنتاجيته.