118.500 درهم غرامة شركة ومديرها بأبوظبي لتزوير وإخفاء مستندات
أعلنت السلطات يوم الجمعة عن تغريم شركة في المنطقة الحرة بأبوظبي بمبلغ إجمالي قدره 32 ألف دولار (118.500 درهم) بسبب مخالفات مختلفة، بما في ذلك تقديم معلومات كاذبة وإخفاء مستندات.
وفرضت هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامة على شركة "أفانتي المحدودة "(أفانتي)، وهي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومديرها خلدون بوشناق. وتم فرض غرامة قدرها 16 ألف دولار (58700 درهم) على أفانتي، بينما تم تغريم بوشناق بمبلغ 16300 دولار (59800 درهم).
كما طُلب من شركة أفانتي دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دولار (36700 درهم) لتغطية تكاليف التحقيق الذي أجرته الهيئة.
وفتحت هيئة أبوظبي العالمية للأسواق المالية تحقيقاً بعد اكتشافها أن شركة أفانتي قدمت وثيقة إلى أحد البنوك في الإمارات العربية المتحدة وكانت تحتوي على ختم مزور ورمز مصادقة يُزعم أنه صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.
وفي أثناء سير التحقيقات، خلصت هيئة الرقابة على الشركات إلى أن شركة أفانتي قدمت معلومات كاذبة ومضللة وأن بوشناق أخفى وثائق. كما خلصت هيئة الرقابة على الشركات إلى أن بوشناق فشل في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع تزوير سجلات الشركة.
وقالت هيئة أبوظبي العالمية للأسواق المالية في بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز: "هذه مخالفات خطيرة للتشريعات التجارية في سوق أبوظبي العالمي. وستتخذ الهيئة إجراءات ضد الأشخاص المرخص لهم الذين يزودوننا بمعلومات كاذبة ومضللة أو يخفون وثائق".
وأضافت شركة أبوظبي العالمية للأسواق المالية: "لقد أثر سلوك أفانتي وبوشناق سلباً على تحقيقاتنا، لدرجة أنه تسبب في تكبد هيئة تنظيم الأوراق المالية تكاليف تحقيقية متزايدة وغير ضرورية. ولا تتسامح هيئة تنظيم الأوراق المالية مع أولئك الذين يعرقلون تحقيقاتنا. ومن الضروري أن يتعاون الأشخاص المرخص لهم مع هيئة تنظيم الأوراق المالية بطريقة تعاونية وشفافة".
واتفقت أفانتي وبوشناق على تسوية الدعوى المرفوعة ضدهما. وفي التوصل إلى التسوية، طبقت هيئة تنظيم السوق خصم تسوية بنسبة 20% على الغرامات، حسبما ذكرت هيئة أبوظبي العالمية.
تتولى سوق أبوظبي العالمي إدارة جزيرة المارية وجزيرة الريم بالكامل - وهما المنطقتان اللتان تعتبران بشكل جماعي المنطقة الحرة المالية في أبوظبي.