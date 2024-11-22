118.500 درهم غرامة شركة ومديرها بأبوظبي لتزوير وإخفاء مستندات

وأضافت شركة أبوظبي العالمية للأسواق المالية: "لقد أثر سلوك أفانتي وبوشناق سلباً على تحقيقاتنا، لدرجة أنه تسبب في تكبد هيئة تنظيم الأوراق المالية تكاليف تحقيقية متزايدة وغير ضرورية. ولا تتسامح هيئة تنظيم الأوراق المالية مع أولئك الذين يعرقلون تحقيقاتنا. ومن الضروري أن يتعاون الأشخاص المرخص لهم مع هيئة تنظيم الأوراق المالية بطريقة تعاونية وشفافة".