115 مليار درهم الناتج المحلي لإمارة دبي بزيادة 3.2 %

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات ، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "طموح دبي لا حدود له، وقصة نجاحها ستظل نموذجاً يحتذى به للمدن التي ترغب في خلق مستقبل واعد لأجيالها القادمة."

وأضاف سموه إن الهدف هو "استدامة النجاح وترسيخ ثقافة التميز والريادة" في جميع القطاعات في الإمارة.

ويعكس النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام قصة نجاح عام 2023، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 429 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3 في المائة مقارنة برقم عام 2022 البالغ حوالي 415 مليار درهم.

تشير الأرقام إلى أن دبي تزدهر في مختلف القطاعات، من النقل والتخزين إلى الخدمات الغذائية والعقارات.