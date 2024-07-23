115 مليار درهم الناتج المحلي لإمارة دبي بزيادة 3.2 %
نما اقتصاد دبي بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 115 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات ، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "طموح دبي لا حدود له، وقصة نجاحها ستظل نموذجاً يحتذى به للمدن التي ترغب في خلق مستقبل واعد لأجيالها القادمة."
وأضاف سموه إن الهدف هو "استدامة النجاح وترسيخ ثقافة التميز والريادة" في جميع القطاعات في الإمارة.
ويعكس النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام قصة نجاح عام 2023، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 429 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3 في المائة مقارنة برقم عام 2022 البالغ حوالي 415 مليار درهم.
تشير الأرقام إلى أن دبي تزدهر في مختلف القطاعات، من النقل والتخزين إلى الخدمات الغذائية والعقارات.
وإليك كيفية نمو كل قطاع في الربع الأول من العام:
قطاع النقل والتخزين: 5.6% بقيمة 15.4 مليار درهم
قطاع الأنشطة المالية والتأمينية: 5.6% بقيمة 15.1 مليار درهم
قطاع تجارة الجملة والتجزئة: 3% بقيمة 26.3 مليار درهم (المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9%)
قطاع المعلومات والاتصالات: 3.9% بقيمة 5.1 مليار درهم
قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام: 3.8% بقيمة 4.7 مليار درهم
القطاع العقاري: 3.7% بقيمة 8.4 مليار درهم
المرافق وإدارة النفايات: 7.5%. بقيمة 3.2 مليار درهم
قطاع الصناعات التحويلية: 1.6% بقيمة 8.4 مليار درهم
الأنشطة الأخرى: 0.46% (وتشمل الزراعة والتعدين والبناء والخدمات المهنية والخدمات الإدارية وغيرها).
وقال سمو الشيخ حمدان إن النجاحات التي حققتها الإمارة تبرز تضافر الجهود والعمل الجماعي بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف خطط التنمية الشاملة للإمارة لعام 2033، وخاصة أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 2033
وأضاف سموه : «دبي تتقدم وفق رؤية واضحة أرسى أسسها وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما نشهده اليوم هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي وضعت دبي ضمن المراكز الاقتصادية والتجارية الرائدة في العالم."