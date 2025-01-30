11.3% نمو الشحن الجوي العالمي بقيادة الإمارات 2024

وصرح "ويلي والش"، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، قائلاً: "كان الشحن الجوي هو الأداء الأبرز في عام 2024، حيث نقلت شركات الطيران المزيد من البضائع أكثر من أي وقت مضى". وعزا هذا النمو إلى ازدهار التجارة الإلكترونية والاضطرابات في الشحن البحري، مما دفع العديد من الشركات إلى الاعتماد على النقل الجوي. وقد تعزز هذا الاتجاه بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي والتي حدت من القدرة على الطرق الطويلة المهمة إلى آسيا، مما سمح لعائدات الشحن الجوي بالبقاء مرتفعة بشكل استثنائي.