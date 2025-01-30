11.3% نمو الشحن الجوي العالمي بقيادة الإمارات 2024
أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الخميس، أن سوق الشحن الجوي العالمي سيسجل نمواً غير مسبوق في عام 2024، مع ارتفاع الطلب بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ويسلط هذا النمو، الذي تدعمه إلى حد كبير منطقة الشرق الأوسط ــ وخاصة الإمارات العربية المتحدة ــ الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة في قطاع الشحن الجوي.
وكانت شركات الطيران التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من اللاعبين الرئيسيين في هذا النمو، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كمركز لوجستي عالمي. ويشير التقرير إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 13% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي، مما يجعلها واحدة من أفضل المناطق أداءً في جميع أنحاء العالم.
يقول "مانوج جون"، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة"إيرو كونيكشين" AeroConnections التي تتخذ من دبي مقراً لها: "لقد أدت الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية إلى ترسيخ مكانتها كقائدة في نمو الشحن الجوي. وقد عززت الدولة قدراتها في مجال النقل الجوي، مما سهل العمليات بشكل أكثر سلاسة وعزز الاتصال بين طرق التجارة الرئيسية. وقد مكن هذا شركات الطيران الإماراتية من الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد على التسليم السريع، وخاصة في قطاع التجارة الإلكترونية".
وصرح "ويلي والش"، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، قائلاً: "كان الشحن الجوي هو الأداء الأبرز في عام 2024، حيث نقلت شركات الطيران المزيد من البضائع أكثر من أي وقت مضى". وعزا هذا النمو إلى ازدهار التجارة الإلكترونية والاضطرابات في الشحن البحري، مما دفع العديد من الشركات إلى الاعتماد على النقل الجوي. وقد تعزز هذا الاتجاه بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي والتي حدت من القدرة على الطرق الطويلة المهمة إلى آسيا، مما سمح لعائدات الشحن الجوي بالبقاء مرتفعة بشكل استثنائي.
وتجاوز الطلب السنوي، المقاس بأطنان الشحن لكل كيلومتر (CTK)، أعلى مستوياته السابقة في عام 2021، مما يشير إلى انتعاش وتوسع كبيرين للصناعة. والجدير بالذكر أن العمليات الدولية شهدت معدل نمو أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 12.2 في المائة. وفي الوقت نفسه، زادت السعة بنسبة 7.4 في المائة في عام 2024، مما يعكس استجابة قوية لاحتياجات السوق المتزايدة.
وفي ديسمبر 2024 وحده، شهد الطلب العالمي على الشحن الجوي زيادة بنسبة 6.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، مع تسجيل العمليات الدولية ارتفاعًا بنسبة 7.0%. كما ارتفعت السعة لنفس الشهر بنسبة 3.7%، مما يشير إلى مسار تصاعدي ثابت في حركة الشحن الجوي.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع إياتا تباطؤ النمو إلى 5.8% بحلول عام 2025، ويرجع ذلك إلى استقرار الظروف الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية المستمرة. وأضاف والش: "بينما تظل الأساسيات الاقتصادية قوية، فإن صناعة الشحن الجوي ستحتاج إلى التكيف مع ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة، بما في ذلك التغييرات المحتملة في التعريفات الجمركية التي قد تؤثر على العمليات".
وأشار التقرير أيضًا إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على قطاع الشحن الجوي. فقد نمت التجارة العالمية في السلع بنسبة 3.6 في المائة في عام 2024، على الرغم من ظهور علامات التباطؤ، كما يشير إلى ذلك انخفاض الناتج الصناعي وأوامر التصدير الجديدة. وشهدت معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادات طفيفة، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى بيئة السوق.
وعلى المستوى الإقليمي، قادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمو الطلب على الشحن الجوي بزيادة قدرها 14.5% في عام 2024، في حين سجلت أمريكا الشمالية أدنى معدل نمو بنسبة 6.6%. كما شهدت شركات الطيران الأوروبية قفزة صحية بنسبة 11.2%، مما يؤكد الديناميكيات المتنوعة التي تلعب دورًا في سوق الشحن الجوي العالمي.
وعلى الرغم من التحديات، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة متفائلة بشأن مستقبل الشحن الجوي. ومن المتوقع أن تستمر البنية التحتية اللوجستية القوية في الدولة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، في جذب التجارة والاستثمار الدوليين. ومع استمرار ازدهار التجارة الإلكترونية، فإن قطاع الشحن الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة على استعداد لمزيد من التوسع، مما يساهم بشكل كبير في النمو الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل الاستثمارات المستمرة والتركيز على الابتكار، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع جيد للحفاظ على ريادتها في صناعة الشحن الجوي في السنوات القادمة.