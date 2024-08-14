%11.2 نمو سفر الأعمال في الشرق الأوسط

من المتوقع أن يصل حجم السفر لأغراض العمل إلى 1.48 تريليون دولار على مستوى العالم في عام 2024، مع تحقيق منطقة الشرق الأوسط معدل نمو قدره 11.2%، بحسب دراسة أجرتها شركة "تومودو"، وهي منصة سفر أعمال عبر الإنترنت، و"أدميتاد"، وهي منصة تسويق الشراكات، حيث أطهرت الدراسة أن المنطقة تجاوزت العام الماضي مستويات إنفاقها قبل كوفيد-19، حيث وصلت إلى 17 مليار دولار في نفقات السفر لأغراض العمل، مما غرس الثقة في مستقبلها.

وتكشف البيانات عن تحولات كبيرة في اتجاهات السفر بغرض العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2024.